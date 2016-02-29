هوای اصفهان امروز در مرز ناسالم قرار گرفت

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز در حالی هوای اصفهان سالم گزارش شده است که در اکثر پایگاه‌های سنجش آلودگی هوا در شهر اصفهان، شاخص آلودگی از عدد ۹۰ به بالا است.

وی بیان داشت: در همین راستا شاخص آلودگی هوا در میدان احمد آباد در مرز ۱۰۰، در اتوبان شهید خرازی که ناسالم برای گروه‌های حساس است روی ۱۰۲ قرار دارد.

رئیس آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: میانگین شاخص آلودگی هوا در خیابان رودکی، چهارباغ خواجو، خیابان پروین و بلوار دانشگاه به ترتیب ۹۷، ۹۵، ۹۴ و ۹۲ است.

وی اعلام کرد: امروز میانگین شاخص آلودگی هوا در اصفهان به عدد ۹۷ رسیده است که نشان دهنده قرار گرفتن وضعیت آلایندگی هوا در مرز ناسالم برای گروه های حساس است.

صادقیان با بیان اینکه امروز مبارکه و نجف‌آباد سالم‌ترین هوا را در بین دیگر شهرستان‌های استان اصفهان دارد، گفت: شاخص آلودگی هوا در مبارکه ۷۰ و در نجف آباد روی ۷۵ قرار دارد.

وی اظهار داشت: بعد از مبارکه و نجف آباد، سجزی با شاخص آلودگی هوای ۸۲، شاهین‌شهر ۹۰ و خمینی‌شهر ۹۲ به ترتیب سالم‌ترین هوا را دارند.