به گزارش خبرنگار مهر، رحیم بنامولایی رییس اتاق بازرگانی استان البرز در همایش راهکارهای توسعه صادرات در شرایط پسابرجام که پیش از ظهر امروز در سالن همایش شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد در جمع صاحب نظران عرصه اقتصاد و تولیدکنندگان برتر استان البرز گفت: آمارهای غیر واقعی به روند صادرات ضربه وارد می کند.

بنا مولایی با اشاره به اینکه بسترهای مناسبی برای صادرات وجود دارد، گفت: باید همه از بزرگنمایی بپرهیزیم و آمارهای قوت و ضعف را در کنار هم بیان کنیم.

وی به رکود اقتصادی کشور در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر سعی کردیم با ارائه آمار، از رونق صادرات سخن بگوئیم در صورتی که شاهد رکود در این دهه بودیم امروز با مشاهده بارقه هایی از امید اقتصادی باید آمار واقعی را بیان کنیم.

رییس اتاق بازرگانی استان البرز افزود: ارائه آمارهای واقعی به صادرکنندگان و تجار، می تواند در بهبود توسعه صادرات کمک شایانی کند.

بنامولایی در ادامه خاطرنشان کرد: توسعه صادرات، بدون حمایت از بخش خصوصی و تولید داخل امکان پذیر نخواهد بود.

وی در پایان از دولت خواست حمایت جدی تری از تولید داخلی و در گام بعد صادرات انجام دهند.