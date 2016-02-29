شاخص بورس کشورهای آسیایی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «سی ان بی سی»، به دلیل انتشار آمار ضعیف اقتصادی چین، شاخص بورس کشورهای آسیایی تحتت الشعاع دومین اقتصاد بزرگ جهان قرار گرفت و با روند نزولی در اولین روز معاملات هفته جاری میلادی کار خود را آغاز کرد ...

در همین حال، در چین شاخص بورس «شانگهای» و «شنزن» هر کدام به ترتیب ۴.۲ درصد و ۵.۸۸ درصد کاهش یافت، بورس «نیکی» ژاپن با ۱۶۱.۶۵ واحد کاهش به ۱۶,۰۲۶.۷۶ واحد رسید، بورس «کاسپی» کره جنوبی با ۱۸ دهم درصد روند نزولی معادل ۳.۵ واحد به ۱,۹۱۶.۶۶ واحد رسید، بورس «هنگ سنگ» هنگ کنگ هم ۱.۵۲ درصد روند کاهشی به خود گرفت.

همچنین بورس «S&P/ASX ۲۰۰» استرالیا هم با روندی تقریبا بدون تغییر در ۴,۸۸۰.۹۰ واحد باقی ماند. روند نزولی بورس‌های چین هم موجب از دست رفتن ارزش پول این کشور به مقدار ۱۳ دهم درصد در مقابل دلار آمریکا شد.