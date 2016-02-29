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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰

جرارد پیکه:

لباس منچسترسیتی را به تن نمی کنم/ نیمار به رئال مادرید نمی رود

لباس منچسترسیتی را به تن نمی کنم/ نیمار به رئال مادرید نمی رود

مدافع تیم فوتبال بارسلونا گفت شاید در پایان دوران بازیگری خود راهی لیگ آمریکا شود اما به منچسترسیتی نخواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پپ گواردیولا در حال حاضر هدایت تیم فوتبال منچسترسیتی را بر عهده دارد و این شایعات وجود دارد که جرارد پیکه بخواهد مجددا با مربی پیشین بارسلونا کار کند.

مدافع بارسلونا در خصوص این شایعات اظهار کرد: به خاطر عشقی که به باشگاه قبلی ام منچستریونایتد دارم به منچسترسیتی نمی روم. اگرچه پپ مربی بزرگی است اما من خودم را در پیراهن منچسترسیتی نمی بینم. 

وی افزود: ترجیح می دهم سال های پایانی فوتبالم را در لیگ آمریکا بازی کنم. البته هیچکس از آینده خبر ندارد. 

پیکه در خصوص نیمار و شایعه پیوستنش به رئال مادرید ادامه داد: نیمار بارسلونا را دوست دارد و من شرط می بندم که به این تیم نخواهد رفت. فکر می کنم او برای سال های زیادی در بارسلونا خواهد ماند. 

کد مطلب 3569182

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