لباس منچسترسیتی را به تن نمی کنم/ نیمار به رئال مادرید نمی رود

به گزارش خبرگزاری مهر، پپ گواردیولا در حال حاضر هدایت تیم فوتبال منچسترسیتی را بر عهده دارد و این شایعات وجود دارد که جرارد پیکه بخواهد مجددا با مربی پیشین بارسلونا کار کند.

مدافع بارسلونا در خصوص این شایعات اظهار کرد: به خاطر عشقی که به باشگاه قبلی ام منچستریونایتد دارم به منچسترسیتی نمی روم. اگرچه پپ مربی بزرگی است اما من خودم را در پیراهن منچسترسیتی نمی بینم.

وی افزود: ترجیح می دهم سال های پایانی فوتبالم را در لیگ آمریکا بازی کنم. البته هیچکس از آینده خبر ندارد.

پیکه در خصوص نیمار و شایعه پیوستنش به رئال مادرید ادامه داد: نیمار بارسلونا را دوست دارد و من شرط می بندم که به این تیم نخواهد رفت. فکر می کنم او برای سال های زیادی در بارسلونا خواهد ماند.