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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۴۱

اعدام ده‌ها داعشی به خاطر فرار از جنگ

اعدام ده‌ها داعشی به خاطر فرار از جنگ

خبرها حاکی از اعدام ده‌ها نفراز تروریست‌های داعشی توسط سرکرده‌های این سازمان تروریستی است.

خبرگزاری فارس نوشت: منابع محلی در عراق خبر دادند که سازمان تروریستی تکفیری داعش ده‌ها تن از اعضای خود را به اتهام متواری شدن از صحنه‌های درگیری و جنگ در استان الانبار اعدام کرده است.

به گزارش پرس‌تی‌وی این خبر در حالی منتشر شده که تلاش‌های ارتش عراق به همراه نیروهای الحشد الشعبی برای بازپسگیری مناطق از داعش ادامه دارد و آنها در این راه شکست‌های متوالی به تروریست‌ها وارد کرده‌اند.

کد مطلب 3569190

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