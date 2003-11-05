  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۴ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۲۶

معاون شركت برق منطقه اي استان تهران در گفت و گو با مهر

واحد اول نيروگاه دماوند تا دو هفته آينده به بهره برداري مي رسد

واحد اول نيروگاه دماوند تا دو هفته آينده به بهره برداري مي رسد

واحد اول نيروگاه دماوند درصورت حل مشكلات تامين سوخت تا پايان ماه جاري به بهره برداري مي رسد.

معاون توليد وانتقال شركت برق منطقه اي استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: واحد اول نيروگاه دماوند با ظرفيت توليد 160 مگاوات برق تا پايان ماه جاري به بهره برداري مي رسد.
مجتبي افسري افزود: اين نيروگاه داراي سه فاز است كه هر فاز از شش واحد تشكيل شده است كه يك واحد از شش واحد گاز اين نيروگاه بزودي راه اندازي مي شود و تا پايان سال جاري نيز دو واحد ديگر به بهره برداري مي رسد.
وي گفت: سوخت نيروگاه دماوند گاز يا گازوييل است كه مسوولان وزارت نفت و سازمان توسعه برق در حال حل مشكل تامين سوخت اين نيروگاه هستند.
افسري همچنين به ميزان مصرف برق در استان تهران اشاره كرد و گفت: در هفت ماه جاري ميزان مصرف برق در ساعات پيك ، 5 هزار و 580 مگاوات بوده است كه نسبت به ساعت پيك در سال گذشته 5/9 درصد و مجموع ميزان مصرف 6 درصد افزايش داشته است.

 

 

کد مطلب 35692

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها