به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی در دیدار با «جو هیونگ هوان» وزیر تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی با تاکید بر اینکه فرصتهای بسیاری برای همکاریهای مشترک دو کشور وجود دارد و امروز میتوانیم روابط میان دو کشور را گسترش دهیم، گفت: کره جنوبی قطعا مطالعاتی را در زمینه بازار ایران داشته و در حال حاضر پروژههای بسیاری وجود دارد که لازم است کره برای توسعه آنها شتاب بیشتری داشته باشد تا بتواند در رقابت با رقبای خارجی خود در این بازار حضور پیدا کند.
وی با اشاره به سفر سال گذشته خود به کره جنوبی و مذاکره با شرکتهای وابسته به وزارت زمین و حمل و نقل کره جنوبی، افزود: مساله اصلی که به آن اشاره شد، روابط بلند مدت میان دو کشور بود، مسلما ما در بخشهای مختلف به دنبال شرکایی هستیم و انتخاب شریک با خرید و اخذ خدمت از یک شرکت کاملا متفاوت است و یکی از مولفههایی که به دنبال آن هستیم انتقال دانش و چگونگی انتقال آن به ایران است.
وزیر راه و شهرسازی سرمایهگذاری و نحوه تامین مالی پروژهها را بسیار مهم دانست و افزود: بدون یک مدل مالی مشخص یا فاینانس نمیتوانیم کار عملیاتی خاصی انجام دهیم. وی، روابط بلند مدت و تامین مالی را دو مساله مهم برشمرد و گفت: لازم است در این باره شفافسازی و راهکارهای عملیاتی پیشنهاد شود. ایجاد شرکتهای مشترک میان دو کشور اقدام بسیار خوبی است چون به روابط بلند مدت و شرکتهای سرمایهگذاری فکر میکنیم.
آخوندی درباره مشارکت دو کشور در صنایع مختلف یکدیگر گفت: من به حوزه حمل و نقل کشور که شامل راهآهن، دریایی، هوایی و جادهای میشود همانند امور عمومی مثل ساخت بیمارستانها، استادیوم و غیره نگاه میکنم؛ بنابراین، این حوزه شامل گستره عظیمی از صنعت است که میتوان درباره آن همکاری کرد. پروژههای صنعتی بسیاری در زیرشاخههای ۴ مود حمل و نقلی ایران تعریف میشود که آمادهایم در نوسازی ناوگان که شامل ناوگان هواپیمایی، واگنسازی، کامیونی و اتوبوسی است همکاریهای زیادی با کره جنوبی داشته باشیم.
وی، رسیدن به فهم مشترك درباره مسايل موضوع بحث را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: پیشنهادهايي در خصوص حمل و نقل ریلی وجود دارد و با ایتالیاییها در این زمینه مذاكراتی صورت گرفت که کرهجنوبی نیز میتواند با تعریف پروژه در این حوزه حضور یابد.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید به كریدور بندرعباس-سرخس (تركمستان) به عنوان یكی از كریدورهای اصلی كشور در زمینه حمل و نقل ریلی و جادهای اشاره و اظهار داشت: ایران تمایل دارد این كریدور را بهسازی کند. مطالعاتی لازم است در حوزههای ریلی و جادهای صورت گیرد تا مشخص شود این بهسازی باید در چه بخشهايی صورت بگیرد و اینكه آیا نیاز به ساخت راههای جدید وجود دارد یا همان راههای قبلی بهسازی شوند کفایت میکند و اینكه خدمات ارايه شده باید در چه سطحی باشد.
وی اضافه كرد: ایران میتواند اطلاعات را به طرفهای خواهان همكاری ارايه كند اما شركتهایی كه تمایل به مشاركت دارند نیز باید تحلیلهای خود را انجام دهند و کرهجنوبی میتواند به صورت مطالعات مشترك نیز این فعالیت را انجام دهد.
آخوندی درباره بحث توریسم و هتلداری نیز گفت: لازم است که طرف كرهای شركتهایی را كه مایل به ورود به این زمینهها هستند، معرفی كند. وی با بیان اینکه در زمينه حمل و نقل ریلی لازم است تفاهم نامهای میان دو كشور به امضا برسد، گفت: مذاكرات انجام شده با شركتها برای خرید واگنهای قطار در حال انجام است.
وی در خصوص تفاهمنامه برای توسعه حمل و نقل ریلی در حاشیه شهر تهران ابراز خوشحالی و درخواست كرد پیشنهادهای مورد نظر ایران درباره مفاد تفاهمنامه ارايه شود تا درباره آن تصمیمگیری شود.
وزیر راه و شهرسازی سپس به دو شهر تهران و مشهد به عنوان دو شهر با اهمیت و پر جمعیت در ایران اشاره كرد و گفت: اهمیت این دو شهر در سیستم ریلی به این دلیل است که باید سیستم حمل و نقلی برای انتقال ساكنان حاشیه این دو شهر به مركز شهر ایجاد شود.
وی افزود: تفاهم جامعی باید صورت گیرد كه هم زمینه اجرایی و هم زمینه مالی را برای توسعه چنین سیستم حمل و نقلی را مد نظر قرار دهد. آخوندی یادآور شد: در خصوص مشكلاتی كه طرف كرهای در بندرعباس با آن روبهرو است نیز مساله را مستقیم و به صورت كتبی منتقل کنند تا در اسرع وقت برای حل این مساله اقدامهای لازم صورت گیرد.
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