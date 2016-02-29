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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۶

معاون عمرانی استاندار قزوین:

جلوگیری از ساخت وساز بی رویه در حاشیه روستاها

جلوگیری از ساخت وساز بی رویه در حاشیه روستاها

قزوین- معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: با برنامه ریزی مناسب از ساخت و سازهای بی رویه در حاشیه روستاها باید جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح دوشنبه در جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک که با حضور اعضا این کمیسیون در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: مشکل ساخت و ساز در روستاها باید با همفکری و همکاری دستگاههای وابسته حل و فصل شود و در قالب طرح در محدود تعریف شودتا از ساخت و ساز بی رویه در اطراف روستاها جلوگیری شود.

وی بیان کرد: با اجرای تعیین محدوده برای روستاها از ساخت و ساز پراکنده در روستاها باید جلوگیری کرد.

حبیبی خاطر نشان کرد: یک چارچوب و شیوه نامه خاصی برای تعیین محدوده روستاها و ساخت و ساز در آنها تعیین شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم گفت: متاسفانه طی سالهای اخیر زمین های کشاورزی مرغوب اطراف روستاها به بهانه ساخت و ساز و در محدوده روستا بودن اقدام به تغییر کاربری کردند.

نیاز علی ابراهیمی پاک افزود: باید برای روستاها محدوده مشخصی تعریف شود تا با رعایت ضوابط و مقررات، ساخت و ساز در  محدوده  روستا انجام شود.

وی اظهار داشت : متاسفانه روند ساخت و ساز در خارج از بافت روستاها طی سالهای اخیر گسترش یافته است.

ابراهیمی پاک تصریح کرد: برای روستاهایی که ظرفیت ساخت و ساز در محدوده روستا تکمیل شده باید بازنگری انجام شود و از تخریب اراضی حاشیه روستاها که قابلیت کشاورزی دارند جلوگیری شود.

رضا افلاطونی مدیر امور ارضی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین هم گفت: سیاست گذاری این است که ساخت و سازها را به اراضی درجه سه و چهار که فاقد قابلیت کشاورزی باشد  سوق دهیم.

در پایان مقرر شد: طی یک جلسه هماهنگی بین مدیریت امور اراضی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، روستاهایی که نیاز به بازنگری در طرح هادی دارند احصاء شوند و در صورت نیاز به افزایش محدوده روستا مراتب از طرف بنیاد مسکن به کمیسیون تبصره یک ارجاع شود.

در این جلسه ۳۱ پرونده  در خواست تغییر کاربری مورد بررسی قرار گرفت و به پرونده هایی که مغایرتی با قانون امور اراضی نداشتند موافقت شد.

کد مطلب 3569227

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