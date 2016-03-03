شایعه عجیب پیرامون علی دایی و مرگ تلخ یک مربی/ فوتبال در بازرسی!

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه هفته گذشته ورزش ایران با مرگ مشکوک دو ورزشکار جوان در بسکتبال و والیبال مواجه شد، این هفته هم مرگ ناگهانی یک مربی مواجه شد. علی اکبر دارستانی مربی بدنساز تیم نفت در این هفته و در جریان یکی از جلسات تمرینی تیمش در حالی که مشغول تمرین دادن بچه ها بود، دچار عارضه قلبی شد اما تا زمان رسیدن اورژانس و انتقالبه بیمارستان جان خود را ازدست داد.

این غم انگیزترین و در عین حال مهمترین اتفاقی بود که در این هفته رو به پایان برای ورزش ایران رقم خورد. به جز این اما د راین هفته اتفاقات مهم دیگری هم رقم خورد که ویژه ورزش ایران نبود اما یا ردپای یک ایرانی در آن بود یا خاطره ای از سفر چند هفته پیش به ایران؛ اتفاقات مهمی مثل اینکه یک میلیارد ایرانی حدود نیمی از سهام باشگاه اورتون را خریداری کرد و جیانی اینفانتینو که همین چند هفته پیش مهمان فوتبال ایران بود، رئیس فیفا شد.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز ورزش به این شرح است:

سه مدال برای تکواندو ایران در مسابقات بین المللی امارات

تیم چهار نفره تکواندو ایران که در مسابقات بین المللی امارات شرکت کرده بود در حالی به کار خود در این رقابت ها پایان داد که موفق به کسب سه مدال طلا و نقره شد. در این رقابت ها آرمین هادی پور مدال طلای وزن ۵۴- کیلوگرم را كسب كرد و امید عمیدی نیز در وزن ۸۷ کیلوگرم صاحب مدال طلا شد ضمن اینکه سیداحمد خسروفر هم مدال نقره وزن ۷۴- کیلوگرم را تصاحب كرد. در چارچوب این رقابت ها ابوالفضل یعقوبی در وزن ۶۸ کیلوگرم از دور مسابقات کنار رفت.

مهمان سوئیسی - ایتالیایی کفاشیان رئیس فیفا شد

جیانی اینفانتینو که چندی پیش سفری چند روزه به ایران داشت در انتخابات اخیر فدراسیون جهانی فوتبال با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس انتخاب شد و جای سب بلاتر را گرفت. در انتخابات رئیس جدید فیفا از مجموع ۲۰۹ عضو فدراسیون جهانی فوتبال ۲۰۷ نفر حق رای داشتند و در پایان رای گیری که به دور دوم کشیده شد، اینفانتینیو با ۱۱۵ رای به عنوان رئیس جدید انتخاب شد. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم برای شرکت در انتخابات فیفا به مقر این فدراسیون در زوریخ سوئیس سفر کرده بود. وی پس از بازگشت از سفرش گفت: برخی از رسانه ها در نقل قولی از من اعلام کرده اند که من به اینفانتینو رای داده ام اما رای من مخفی بوده و به هيچکس اعلام نکرده ام که به چه کسی رای داده ام.

اعلام زمان برگزاری مجموع عمومی کمیته ملی المپیک

مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در سال جاری ۲۵ اسفندماه در تهران و در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد. برای برگزاری مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در سال ۹۴ علاوه بر روسای فدراسیون ها از وزیر ورزش و جوانان نیز دعوت شده تا در این مجمع حضور داشته باشند.

پینگ پنگ بازان ایران در مسابقات جهانی چه کردند؟

طی این هفت روز ورزش مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در مالزی برگزار شد. در چارچوب این رقابت ها و در بخش مردان تیم ملی تنیس روی میز ایران بعد از پیروزی در دیدار نخست برابر تایلند موفق شد هلند را هم در دومین بازی شکست دهد. این تیم برای برگزاری سومین دیدار به مصاف کانادا رفت و مقابل این تیم هم به برتری دست. ملی پوشان ایران اما در چهارمین دیدار خود برابر بلژیک متحمل شکست شدند. در بخش بانوان مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان نیز تیم ایران در دیدارهای اول و دوم خود به ترتیب پاکستان و سریلانکا را شکست داد. نتیجه دیدار سوم این تیم هم به دلیل غیبت اتیوپی به سود ملی پوشان کشورمان اعلام شد. بانوان ملی پوش ایران در چهارمین دیدار هم موفق به شکست فیلیپین شدند.

مذاکره کفاشیان با دبیرکل AFC برای میزبانی ایران از عربستانی‌ها

بعد از جوسازی کشور عربستان در خصوص عدم حضور تیم‌های این کشور در ایران برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، فدراسیون فوتبال هم اقدامات زیادی را انجام داد تا دیدار تیم‌های ایرانی در کشور بی‌طرف برگزار نشود. فدراسیون فوتبال در آخرین اقدام با ارسال نامه‌ای به دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا مجددا امنیت کشور ایران را گوشزد کرد.

یک میلیاردر ایرانی ۴۹/۹ درصد سهام باشگاه اورتون را خرید

فرهاد مشیری که شهروند بریتانیا و ایران است پس از اینکه سهام باشگاه آرسنال خود را فروخت اقدام به خرید سهام اورتون کرده است. مجله فوربس سرمایه این مرد ثروتمند ایرانی را یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون پوند برآورد کرده است. مشیری ۶۰ ساله همچنین در صنعت معدن و کارخانه فولاد روسیه هم سهام دارد. وی دوستی و همکاری نزدیکی با علی شیر عثمانف، سهامدار روسی آرسنال، دارد. مشیری مدرک تحصیلی خود را در لندن به دست آورده و در شرکت تلفن همراه روسیه تحت عنوان «مگافون» هم سهام دارد.

عادل شیحی با استقلال قرارداد بست

عادل شیحی هافبک مراکشی با حضور در ایران و پس از برگزاری جلسه ای با بهرام افشارزاده و پندار توفیقی رسما استقلالی شد. قرار داد این هافبک مراکشی با استقلال تا پایان فصل امضا شد. ای بازیکن از روز شنبه در تمرینات استقلال حضور پیدا کرد.

«نه» بلند مدیرعامل ذوب آهن به شمشیربازی

سعید آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درپاسخ به پیگیری های فدراسیون شمشیربازی و شخص مجتبی عابدینی برای طلب ۱۰ میلیونی این شمشیربازی که مربوط به چهار سال پیش و زمان حضورش در تیم شمشیربازی این باشگاه می شود، اعلام کرد که طلب مجتبی عابدینی مربوط به سال ۹۱ است و بودجه مربوطه هم در سال موردنظر هزینه شده است. وی تاکید کرده که باشگاه قادر به پرداخت هزینه های مربوط به فصول قبل نیست.

علی دایی تصادف نکرد!

در این هفت روز ورزش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه علی دایی در راه سفر به قم دچار سانحه رانندگی شد اما این خبر که مربوط به روز دوشنبه بود خیلی زود تکذیب شد به خصوص اینکه چند ساعت پس از انتشار آن، علی دایی در محل تمرینات تیم صبا که در اتفاقا در تهران هم بود، حاضر شد.

هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در سازمان بازرسی

اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال روز دوشنبه به سازمان بازرسی کل کشور دعوت شدند تا پیرامون تغییر اساسنامه که توسط اعضای هیات رئیسه انجام پذیرفته (یکی از موارد) توضیح بدهند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال غایب اصلی این جلسه بود. کفاشیان در اینباره گفت: به خاطر درگذشت عمه‌ام نتوانستم به این جلسه بروم و غیبتم دلیل دیگری نداشت.

مربی تیم فوتبال نفت تهران درگذشت

در این هفت روز ورزش یک اتفاق تلخ در جریان یکی از جلسات تمرینی تیم نفت رخ داد؛ علی اکبر دارستانی، مربی بدنساز این تیم، در حالی که مشغول گرم کردن و آماده سازی بازیکنان بود، از ناحیه سینه دچار سوزش شد که بلافاصله وی را به بیرون زمین منتقل کرده و با اورژانس تماس گرفتند که پس از حدود 10 دقیقه آمبولانس در محل تمرین تیم نفت حضور پیدا کرد و وی را به بیمارستان فیاض بخش منتقل کردند اما تلاش پزشکان برای زنده ماندن وی بی اثر ماند.

مربی جدید برای والیبال ایران

به پیشنهاد رائول لوزانو و موافقت فدراسیون والیبال آندرس اسپر ادواردو مربی بدنساز آرژانتینی از فروردین ماه سال آینده همزمان با آغاز اردوی تیم ملی الف و ب وارد تهران می شود و کار خود را رسما با فدراسیون والیبال ایران آغاز می کند.

نایب قهرمانی تنیس با ویلچر ایران در آسیا

تیم ملی تنیس با ویلچر ایران در دیدار نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی ژاپن در منطقه آسیا برابر چین 2 بر یک شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. این تیم با متحمل شدن این شکست از دستیابی به سهمیه مستقیم این رقابت ها بازماند.

توقف اصفهانی ها در لیگ قهرمانان آسیا

در چارچوب هفته دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تیم ذوب آهن سه شنبه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف لخویا قطر رفت که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید. شاگردان یحیی گل محمدی در حالی دو امتیاز این دیدار را از دست دادند که در دیدار رفت موفق شده بودند با نتیجه یک بر سفر این حریف قطری را شکست دهند. در دیگر دیدار لیگ قهرمانان آسیا که در این روز برگزار شد، تیم سپاهان در امارات به مصاف تیم النصر رفت. نماینده ایران در این دیدار از دستیابی به حداقل امتیاز هم بازماند و 2 بر صفر مغلوب میزبان خود شد. این در حالی است که زردپوشان سپاهان در دیدار رفت موفق به شکست 2 بر صفر حریف اماراتی شده بودند.