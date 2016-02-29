  1. استانها
  2. کردستان
۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۸

بر اثر بارش های مناسب امسال؛

میزان ذخیره آب سد بانه افزایش ۴۰ درصدی داشت

میزان ذخیره آب سد بانه افزایش ۴۰ درصدی داشت

سنندج-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کردستان از افزایش ۴۰ درصد حجم ذخیره آب سد بانه و ۳۰ درصدی سد قشلاق سنندج در سال آبی جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان کردستان، مهندس اقبال شانظری با ابراز خرسندی از بارش های مناسبی که در سال آبی جاری روی داد، اظهار داشت: بارش های مناسب امسال خوشبختانه سبب شد که میزان ذخیره آب سد قشلاق با افزایش حدودا ۳۰ درصدی و سد بانه با افزایش ۴۰ درصدی همراه شود.

وی با اشاره به اینکه بارش های مناسب امسال هنوز نتوانسته است کمبودهای آب را در دراز مدت در استان جبران کند، گفت: اگرچه بارش های امسال در استان بسیار مناسب بود اما هنوز نتوانسته است تاکنون کمبود منابع آبی را كه در اثر وقوع خشكسالیهای پياپی بوجود آمده، جبران کند و همچنان باید در مصرف آب صرفه جویی شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با تاکید بر لزوم صرفه جویی مردم در مصرف آب خاطرنشان کرد: با توجه به روند گسترش نیازهای شرب، کشاورزی و صنعت و همچنین عدم تناسب منابع آبی با نیازها، امكان اينكه استان کردستان نیز همچون سایر مناطق کشور در آینده نزديك با کمبود منابع آبی روبرو شود، جود دارد؛ بنابراین ضروری است که از منابع آبی استفاده بهینه شود تا نسل های آینده با مشکل مواجه نشوند.

کد مطلب 3569231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها