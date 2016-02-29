میزان ذخیره آب سد بانه افزایش ۴۰ درصدی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان کردستان، مهندس اقبال شانظری با ابراز خرسندی از بارش های مناسبی که در سال آبی جاری روی داد، اظهار داشت: بارش های مناسب امسال خوشبختانه سبب شد که میزان ذخیره آب سد قشلاق با افزایش حدودا ۳۰ درصدی و سد بانه با افزایش ۴۰ درصدی همراه شود.

وی با اشاره به اینکه بارش های مناسب امسال هنوز نتوانسته است کمبودهای آب را در دراز مدت در استان جبران کند، گفت: اگرچه بارش های امسال در استان بسیار مناسب بود اما هنوز نتوانسته است تاکنون کمبود منابع آبی را كه در اثر وقوع خشكسالیهای پياپی بوجود آمده، جبران کند و همچنان باید در مصرف آب صرفه جویی شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با تاکید بر لزوم صرفه جویی مردم در مصرف آب خاطرنشان کرد: با توجه به روند گسترش نیازهای شرب، کشاورزی و صنعت و همچنین عدم تناسب منابع آبی با نیازها، امكان اينكه استان کردستان نیز همچون سایر مناطق کشور در آینده نزديك با کمبود منابع آبی روبرو شود، جود دارد؛ بنابراین ضروری است که از منابع آبی استفاده بهینه شود تا نسل های آینده با مشکل مواجه نشوند.