به گزارش خبرنگار مهر، ستاد اجرایی خدمات سفر استان همدان به منظور آمادگی برای استقبال از مسافران نوروزی پیش از ظهر دوشنبه در سالن جلسات استانداری همدان تشکیل و پیرامون برخی موارد ازجمله آمادگی برای استقبال از مسافران و ارائه تسهیلات و خدمات به مسافران نوروزی بحث و بررسی شد.

معاون امور عمرانی استاندار همدان در این جلسه با بیان اینکه تشکیل این جلسه به منظور بررسی چالش ها در زمان سفر های نوروزی است، اظهار داشت: این جلسه باید به بررسی زوایای پنهان و چالش هایی که در زمان سفر های نوروزی پیش می آید، بپردازد.

محمود رضا عراقی با تاکید بر اهمیت سفرهای نوروزی و استقبال از مهمانان نوروزی افزود: باید کمیته نظارت تیمی از دستگاه های اجرایی ذی ربط تشکیل تا نظارت بر مجتمع های بین راهی و غیره به طور دقیق انجام شود.

وی با بیان اینکه مدیریت بحران باید آمادگی کامل برای سناریو های مختلف در زمان تعطیلات نوروز را داشته باشد، افزود: بحث تامین سوخت و بیمه و اسکان و هواشناسی و غیره نیز از اهمیت زیادی برخوردار بوده که نیاز است تمهیدات لازم اندیشیده شود.

معاون امور عمرانی استاندار همدان در ادامه در مورد کمیته تبلیغات نیز بیان کرد: کمیته تبلیغات باید حرفه ای عمل کند و نباید موارد تبلیغی را به مصاحبه محدود کند.

عراقی اضافه کرد: مردم دیگر رغبتی به مصاحبه ندارد بلکه باید با انجام کارهای نو یک تبلیغ حرفه ای را انجام داد و به طور مثال می توان با ارسال پیامک های کوتاه و یا اثر گذار به تلفن همراه مسافران و یا پخش پیام های تبلیغی در خصوص استان همدان را قبل از یک سریال و یا برنامه پر مخاطب تبلیغ کرد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان همدان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه جلسه کمیته ستاد تسهیلات سفر تشکیل شده است، گفت: تصمیمات مختلفی در این زمینه اتخاذ شده و امیدواریم که متفاوت تر از سال های قبل باشد.

آمادگی کامل ناوگان مسافربری استان همدان برای جا به جایی مسافران

نصرت الله حیدری از آمادگی کامل ناوگان مسافربری استان همدان برای جا به جایی مسافران خبر داد و بیان داشت: فروش اینترنتی بلیت های نوروزی از ۱۱ اسفند ماه شروع می شود.

وی با بیان اینکه مراکز معاینه فنی خودرو های سواری در ایام نوروز باز است، اظهار کرد: کنترل های درون شهری انجام می شود.

مسئول کمیته ترافیک و حمل و نقل ستاد تسهیلات سفر استان همدان در ادامه سخنانش گفت: در خصوص امداد جاده ای نظارت بیشتر و شرکت بومی امداد جاده تعریف شده که علاوه بر خدمات حمل خودرو تعمیر در محل را نیز انجام می دهد.

حیدری از آمادگی دوربین های کنترل جاده ای نیز خبر داد و افزود: برای کاروان راهیان نور حتما در قالب ناوگان حرفه ای نقل و انتقالات انجام می شود و مرکز مدیریت راه و کمیته حمل و نقل نیز مشخص شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه اداره راه و شهرسازی نیز اقدامات خوبی انجام شده است، بیان داشت ۱۳۵ اکیپ راهداری و ۲۵۸ دستگاه ماشین راه سازی در ایام نوروز فعالیت شبانه روزی خواهند داشت.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان همدان با بیان اینکه ۱۰ اکیپ تعمیراتی سیار نیز در ایام نوروز خدمات می دهند، افزود: خط کشی جاده ها شروع شده و تا ۲۵ اسفند به پایان می رسد.

حیدری از آمادگی اسکان در ترمینال شهر همدان خبر داد و گفت: چنانچه با ازحادم مسافر مواجه باشیم آمادگی اسکان در ترمینال وجود دارد.

وی از نصب بنر و تابلو های راهنما در مراکز بین راهی و راهدار خانه ها خبر داد و افزود: شرکت های نفت و گاز نیز آمادگی ۱۰۰ درصدی برای تامین سوخت را دارند.

ایستگاه سیار سوخت بنزین در محور غار علیصدر راه اندازی خواهد شد

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان همدان با بیان اینکه ایستگاه سیار سوخت بنزین در محور غار علیصدر راه اندازی خواهد شد، عنوان داشت: تامین سوخت جایگاه ترمینال همدان به صورت شبانه روزی انجام شده است.

حیدری در ادامه بابیان اینکه هماهنگی های لازم با هواشناسی و فوریت های پزشکی نیز انجام شده است، اظهار داشت: اتوبوس اتاق عمل و فوریت پزشکی در ابتدای ورودی شهر همدان مستقر خواهد شد.

وی بیان داشت: متاسفانه مشکل در مورد شرکت های بیمه ای بوده که تا کنون پاسخگو نبوده اند که مراکز و شعب کشیک دایر باشد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان همدان با بیان اینکه به اتوبوس هایی که دچار نقص فنی می شوند نیز خدمات رسانی می شود، گفت: در مورد ممنوعیت تردد کامیون ها در ایام و مسیر هایی که نیاز است به طور قطع هماهنگی لازم انجام می شود.

فرماندار ویژه ملایر نیز در این جلسه با بیان اینکه طرح استقبال از بهار توسط شهرداری ملایر آماده شده است، گفت: پیگیری های لازم انجام شده تا اشیاء کشف شده از ارگ نوشیجان و تپه باستانی پری ملایر به طور امانت در موزه لطفعلیان ملایر به نمایش گذاشته شود.

ظرفیت اسکان سه هزار مسافر در ملایر

عبدالعظیم رضایی با اشاره به اینکه هماهنگی های لازم برای اسکان مسافران نوروزی انجام شده است، گفت: اقامتگاه های گردشگری ملایر هزار نفر ظرفیت دارند و از ظرفیت مدارس، خوابگاه ها، اماکن ورزشی و غیره نیز استفاده می شود و در مجموع شهرستان ملایر ظرفیت اسکان سه هزار مسافر را دارد.

معاون فرماندار بهار نیز در این جلسه بیان داشت: ۱۵ مدرسه با ۱۶۰ کلاس درس و یک هتل و مهمانپذیر با ظرفیت ۲۵ اتاق و ۱۰۰ تخت برای اسکان مسافران در شهر بهار در نظر گرفته شده است.

علی اکبر سلطانی راد گفت شش مجتمع بین راهی نیز در این شهرستان آماده خدمت رسانی به مسافران هستند و استقبال از مسافران در سه شهر لالجین، بهار و صالح آباد انجام می شود.

وی بیان داشت: میراث فرهنگی اقلامی را از جاذبه ای گردشگری شهرستان بهار در اختیار مسافران قرار خواهد داد و هماهنگی های لازم برای تامین امنیت مسافران با نیروی انتظامی نیز انجام شده است.

همدان به عنوان پنج شهر گردشگری کشور جاذبه های تاریخی و طبیعی زیادی را در خود گنجانده که در ایام نوروز مسافران زیادی برای دیدن این جاذبه ها به استان همدان سفر می کنند.