كنگره شعر زهرايي در ملاير تعطيل شد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، سال گذشته در اولين دوره اين همايش ادبي ، شاعراني چون : مشفق كاشاني ، حميد سبزواري ، علي موسوي گرمارودي ، علي رضا طبايي ، محمد جواد محبت ، حسين اسرافيلي ، علي رضا قزوه ، پرويز بيگي حبيب آبادي ، كامران شرفشاهي و ... به قرائت تازه ترين شعرهاي خود با محور موضوعي شخصيت والاي حضرت زهرا (س) و تبيين جايگاه مادر پرداختند ، دكتر ميرجلال الدين كزازي به عنوان سخنران ويژه در اين همايش حضور يافت .



همچنين بيش از ده چهره نوقلم ادبي به عنوان برگزيدگان شعر ، معرفي و تقدير شدند ، بنا به اطلاعات رسيده ، دومين دوره اين كنگره در سال جاري اين كنگره ادبي برگزار نخواهد شد .



خبرنگار مهر به منظور دستيابي به صحت و سقم خبر ، دو بار با مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان همدان تماس گرفت ، وي با اعلام اينكه مسئول مربوطه در جلسه بوده است ، اظهار داشت كه برگزاري اين كنگره در قالب يك قرارداد بوده و برگزاري آن فقط به يك سال محدود مي شود .



نخستين دوره كنگره شعر زهرايي ( مادر ) مرداد ماه سال گذشته با پيام احمد مسجد جامعي - وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي و از سوي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ملاير با مشاركت دانشگاه آزاد اسلامي ، فرمانداري و شهرداري اين شهر برگزار شد ، همچنين درمراسم اختتاميه اين كنگره نماينده مقام معظم رهبري در استان و امام جمعه همدان طي سخناني اهميت برگزاري اين برنامه فرهنگي - ادبي را يادآور شده بود .

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