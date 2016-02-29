طرح ۱۳۹۵ لبخند در لارستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ دلاور دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در نظر داریم تادر آستانه سال نو، ۱۳۹۵ لبخند را بر چهره کودکان یتیم برویانیم، اظهار داشت : با توجه به سیاست کمیته امداد امام خمینی (ره) در جلب و جذب کمک های مردمی و ترویج فرهنگ انفاق و نوع‌دوستی، برآنیم تا در آستانه سال نو، ۱۳۹۵ کارت هدیه ۲۰۰ هزار ریالی را به ۱۳۹۵ کودک و نوجوان یتیم و نیازمند اهداء کنیم.

وی افزود: بدین منظور طرح ۱۳۹۵ لبخند در کمیته امداد لارستان به عنوان یک طرح ابتکاری کلید خواهد خورد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان لارستان ادامه داد: نیک اندیشانی که تمایل دارند در رویش این لبخند سهیم باشند می توانند مبلغ نقدی و یا کارت هدیه را به هر تعداد که تمایل دارند اهداء کنند.

دلاور تصریح کرد: سعی بر این است که این هدایا در بین کودکان مناطق محروم نیز توزیع شود.