تحلیل فضای پساانتخابات/نه مردم به رای قومیتی

خبرگزاری مهر-گروه استان ها-میلاد جهان تاب: مردم سیستان و بلوچستان به ویژه در چهار حوزه سیستان، زاهدان، خاش و ایرانشهر خارج از جریان حزبی، قومی و مذهبی بر اساس شرایط موجود اصلح را انتخاب کردند که این امر نوید رشد سیاسی و فکری در سرزمینی را می دهد که روزگاری انتخاب مردم را محدود به لیست مشخص شده از سوی یک شورای مشورتی می کردند.

مردم این دیار با مشارکت ۶۶ درصدی خود در انتخابات اخیر در سطح سیستان و بلوچستان، نشان دادند که در آینده خود سهیم هستند و طی این چند روز به خوبی خواست رفع مشکلات اقتصادی که مهم ترین چالش پیش روی مردمان این دیار مرزنشین هست را مطرح کردند. آنها با رای خود به چهره های شاخص نشان دادند که دیگر از عدم برنامه ریزی برای توسعه پایدار و استفاده بهینه از تمامی ظرفیت ها خسته شده اند.

مطابق اطلاعیه ستاد انتخابات کشور و مشخص شدن منتخبان مردم وزنه انتخاب به سوی اصول گرایان، در این دیار که بیشترین رای را به دولت حامی اصلاحات داده بودند، جای بسی تعجب بود.

بر اساس این آمار نتایج ذیل در شش حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان رقم خورد:

*چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند

از مجموع ۲۰۱۹۴۸ آرای صحیح آقای عبدالغفور ایران نژاد با کسب ۸۲۴۷۳ رأی به مجلس راه یافت.

*ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بخشهای بنت، لاشار، آشار و آهوران

آقای محمدنعیم امینی فرد از مجموع ۲۵۰۲۸۳ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۷۶۵۵۵ رأی

*خاش، میرجاوه، بخشهای نصرت آباد و کورین

آقای علی کرد از مجموع ۱۰۵۴۶۹ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۶۰۳۵۳ رأی

*زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون:

در حوزه انتخابیه زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون از مجموع ۱۸۶هزار و ۶۹۶ آرای صحیح ماخوذه حبیب اله دهمرده با کسب ۱۱۴هزار و ۴۳۹ رای و احمدعلی کیخا با کسب ۶۴هزار و ۹۵۰رای به عنوان دو منتخب مردم سیستان معرفی شدند.

* سراوان، سیب و سراوان و مهرستان :

در حوزه انتخابیه سراوان، سیب و سراوان و مهرستان محمد باسط درازهی از مجموع ۱۲۲هزار و ۱۴۴آرای صحیح ماخوذه با کسب ۶۰هزار و ۳۴۷ رای، با نظر مردم راهی بهارستان شد.

* زاهدان:

در حوزه انتخابیه زاهدان از مجموع ۲۲۳هزار و ۲۶۲ آرای صحیح ماخوذه، علیم یارمحمدی با کسب ۹۸هزار و ۱۹۱ رای و حسینعلی شهریاری با کسب ۸۶هزار و ۹۸ رای به عنوان منتخبان مردم در مجلس دهم انتخاب شدند.

مشارکت ۶۶ درصدی مردم سیستان و بلوچستان در انتخابات

بر اساس آمارها، در انتخابات سیستان و بلوچستان، ۶۶ درصد مردم مشارکت داشتند به طوری که مجموع آرای ماخوذه شش حوزه انتخابیه این استان، یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۳۵ رای بود که با احتساب جمعیت یک میلیون و ۶۸۵ هزارو ۷۶۰ نفر واجد شرایط، مشارکت بیش از ۶۶ درصدی در استان رقم خورده است.

رئیس ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان در این باره گفت: مردم حوزه انتخابیه زاهدان در مجموع هر دو انتخابات ۲۳۲ هزارو ۵۴۳ رای به صندوقها ریختند که مشارکت ۵۵.۶۴ درصدی (پنجاه و پنج و ۶۴صدم درصد) را رقم زده است.

علی اصغر جمشید نژاد بیان کرد: ۱۸۹ هزارو ۵۲۷ نفر از مردم سیستان (حوزه انتخابیه زابل) نیز پای صندوق های رای رفته و مشارکت ۶۸.۹۱ درصدی (شصت و هشت و ۹۱صدم درصد) را رقم زدند.

وی گفت: مردم حوزه انتخابیه خاش نیز با ۱۰۷ هزار و ۳۳۸ رای مشارکت ۸۸.۲۸ درصدی (هشتاد و هشت و ۲۸ صدم درصد) را که بیشترین مشارکت را در استان شامل شده، از آن خود کردند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: حوزه انتخابیه ایرانشهر نیز با ۲۵۴ هزار و۲۷۲ رای، مشارکت ۷۱.۶۲ درصدی (هفتاد و یک و ۶۲صدم درصد) داشته اند.

جمشید نژاد بیان کرد: مردم حوزه انتخابیه سراوان نیز با ۱۲۵ هزارو ۳۸۱ رای مشارکت ۶۸.۳۷ درصدی (شصت و هشت و ۳۷ صدم درصد) را در انتخابات هفتم اسفند داشتند.

وی بیان داشت: حوزه انتخابیه چابهار نیز با ۲۰۵ هزارو ۹۷۴ رای ۶۳.۸۸ درصد(شصت و سه و۸۸صدم درصد) مشارکت داشتند.

آرایش سیاسی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی

با توجه به ورود چهره شاخص اصولگرایان از سوی مردمان سیستان و بلوچستان موجی از نگرانی ها در میان برخی از جریان های قومی و مذهبی خاص استان به راه افتاده است و بعضا با مطرح کردن تقلب و تحمیل سیاه نمائی به انتخابات اخیر که با همکاری و تلاش هیات های اجرائی و نظارت به بهترین شکل برگزار شد، سعی در تحمیل خواست شخصی خود به فضای عمومی جامعه دارند.

بر اساس انتخاب مردم آرایش سیاسی نمایندگان راه یافته به مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:

نماینده ای که مردم دوباره به آن‌ اعتماد کردند

بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان سیستان و بلوچستان، دکتر حسینعلی شهریاری ریاست فعلی کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی توانست به عنوان تک نماینده حاضر در مجلس نهم، برای چهارمین بار پیاپی مورد اعتماد مردم زاهدان قرار بگیرد و وارد دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شود.

از سوئی رای ۱۱۴ هزار نفری مردم سیستان به دکتر حبیب الله دهمرده که استانداری سیستان و بلوچستان، لرستان، کرمان، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی را در پرونده کاری خود دارد از دیگر انتخاب های شاخص مردم بود، در این زمینه می توان به این مورد نیز اشاره کرد که دکتر دهمرده برای نخستین بار وارد جریان انتخابات شده بود.

کاندیداهای مجلس خبرگان از مستقل ها تا اصول گرایان

پس از برگزاری این انتخابات، در اطلاعیه شماره ۶۲ ستاد انتخابات کشور آمده است که در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان از مجموع یک میلیون ۱۱۷ هزار و ۲۶۱ رای ماخوذه علی احمد سلامی با کسب ۷۳۲ هزار و ۲۸۹ و عباسعلی سلیمانی اسبوکلایی با کسب ۴۱۷ هزار و ۸۶۷ رای حائز اکثریت نسبی ارا شدند.

در این دوره سه نامزد به نام های مولوی نذیراحمد سلامی (مستقل)، آیت الله عباسعلی سلیمانی (اصول گرا) و آیت الله بیاتی(مستقل) در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در سیستان و بلوچستان برای تصاحب دو کرسی مجلس خبرگان رهبری با هم به رقابت پرداختند، اما درمردم به یک مستقل و یک اصول گرا رای دادند.

مولوی نذیراحمد سلامی و آیت الله عباسعلی سلیمانی دو نماینده فعلی مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری نیز هستند.

نه مردم به جریان قومیتی

جدای از همه بررسی‌ها و تحلیل‌های سیاسی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری آنچه نمود و بروز مشخص‌تری داشت صفوف طولانی رأی‌دهندگانی بود که با نظام جمهوری اسلامی تجدید پیمان کردند و مهم تر از همه نه بزرگ مردم به لیست های تحمیلی قومی و مذهبی به مردم بود.

مردم این دیار نشان دادند که جدای از تمامی این سیاسی بازی ها، آرا خود را به‌عنوان برگه‌های تعیین خط‌مشی و مسیر آینده کشور به صندوق‌های آرایی می‌اندازند که به آن اعتماد دارند چرا که در گذشته بارها و بارها از این انتخاب های قومیتی ضربه خوردند.