همايش متوديستها بر اهميت مصالحه ميان مسيحيان تأكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كريسشن پست، اسقف مومه داندالا دبير كل شوراي كليساهاي آفريقا چالش قوي پيش روي متوديستها را طي سخنراني خود در نوزدهمين همايش جهاني متوديستها برشمرد و اشاره كرد كه مصالحه بايد در اوليت قرار گيرد، اين در شرايطي است كه وي به مؤمنان متوديست يادآوري كرد كه هر فردي داراي پيشينه و داستان متفاوتي است و اين تفاوتها بايد مورد تصديق قرار گيرد تا مصالحه امكان پذير شود.

داندالا در حاشيه اين همايش در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت كه يكي از بزرگترين خطراتي كه مصالحه را دشوار مي كند هنگامي است كه هر فرد احساس كند مصالحه يعني اين كه ديگران به وي شبيه شوند.

مسئله تنوع افكار و عقايد مردم در سمينار وحدت و گفتگوي مسيحيت به عنوان يكي از سمينارهاي اين همايش مورد بحث قرار گرفت و رهبران ديني طي آن تفرقه افكني ميان مسيحيت را مورد انتقاد قرار داده و خواستار گفتگو در يك موضع مشترك شدند.

دكتر اسماعيل نوكو دبيركل فدراسيون جهاني لوتري گفت: ما از جوامع مسيحي سراسر جهان دعوت كرده ايم، چرا كه موضوع مورد بحث ما در اين همايش تنها به يك يا دو كليسا مربوط نمي شود بلكه دربرگيرنده تمام كليساها است.



كاردينال والتر كاسپر به عنوان رئيس شوراي پاپي ترويج وحدت مسيحيت كه در اين همايش شركت كرده بود از ابراز نظرهايي كه درباره وحدت گرايي مسيحيان شد، اظهار مسرت كرد.