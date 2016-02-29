اصغر پرتوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مشوق هزار و ۵۰۰ ریال به ازای هر کیلو سیب‌زمینی است، تصریح کرد: از ۱۰۰ میلیارد ریال، ۴۰ میلیارد ریال پرداخت شده و مابقی نیز در حال پرداخت است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ۱۰۰ هزار تن سیب‌زمینی به کشورهای همسایه صادر شده است، متذکر شد: پرداخت مشوق با هدف حمایت از صادرکنندگان و رونق صادرات سیب‌زمینی است.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان بخش قابل توجهی از سیب‌زمینی تولیدی مازاد بر مصرف است و به دلیل محدودیت انبارهای نگه داری صادرات تنها راهکار ایجاد ارزش افزوده برای این محصول است.

پرتوی افزود: سالانه ۸۳۰ الی ۸۵۰ هزار تن تولید سیب‌زمینی داریم که به منظور ایجاد ارزش افزوده این محصول دو راهکار صادرات و ایجاد واحدهای فرآوری در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه احداث کارخانه سیب‌زمینی نیمه سرخ شده منحمد در شهرک شماره یک در حال اتمام است، تاکید کرد: این کارخانه سالانه به ۱۰۰ هزار تن سیب‌زمینی نیاز دارد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: راهکار دوم کاهش هدفمند سطح زیر کشت سیب‌زمینی و کشت متناسب با نیاز مصرف و بازار صادرات است.

به گفته پرتوی این سیاست در سال آینده نیز برای محصول استراتژیک سیب‌زمینی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.