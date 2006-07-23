"آموزش" عاملي براي گرايش جوانان به مباحث ديني است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از الشرق، دكتر عبدالله بركات رئيس دانشكده دعوت به اسلام دانشگاه الازهر مصر طي همايشي اظهار داشت: اسلام تنها ديني است كه جدا از عقايد، افكار و جغرافيا از مردم مي خواهد كه اختلافات و منازعات را كنار گذاشته و شيوه هاي آموزشي را كه بر اساس تربيت صحيح اسلامي است رعايت كنند.

وي به فعاليتهاي علماي ديني اشاره كرد و ياد آور شد: علماي دين تلاش كرده اند جايگاه مناسبي در تربيتهاي اسلامي عهده دار شوند تا بتوانند دين اسلام را به درستي آموزش دهند و با آموزشهاي رايگان در دانشگاههاي غربي سعي كرده اند تا زمينه اي مناسب براي اشاعه اسلام فراهم آورند.

دكتر عبدالله بركات گفت: شبكه هاي ماهواره اي كه از سوي دشمنان اسلام تغذيه مي شوند رويكردي را ارائه مي دهند كه با مطالعات علوم ديني تفاوت بسياري دارد و اين اقدام خطايي سهمگين و سنگين در جهان اسلام به شمار مي رود، چرا كه عقايد اسلامي را تهديد مي كنند.

وي افزود: فعاليتهاي غربيها در خصوص انحلال اخلاقي ميان جوانان مسلمان از طريق شبكه هاي ماهواره اي بسيار زياد شده است به طوري كه آنها دام خود را براي نوجواناني كه مسائل را هنوز درك نمي كنند، مي گسترانند.

رئيس دانشكده دعوت به اسلام دانشگاه الازهر به ارائه برخي تدابير و راهكارها پرداخت و تصريح كرد: بايد تدابيري انديشيد تا با بهره گيري از شيوه هاي فكري درست از جوانان حمايت كرد و به آنها آزادي عقيده، احترام به عقايد ديني، پرهيز، ترس از خدا و تقوا را آموزش داد.

وي در ادامه يادآور شد: فعاليتهاي درست و اصولي در خصوص تدابير و اقدامات فوق از سوي مراكز اسلامي، ديني و آموزشي، بستري مناسب براي تمايل و رغبت نوجوانان به مباحث ديني فراهم كرده و در بسياري موارد اين گرايش را افزايش مي دهد .