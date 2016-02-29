به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی زندان‌های کرمانشاه، محمد رضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان به همراه مدیرکل بهبود روش های راهبردی قوه قضائیه و هیاتی از مسئولان قضایی در زندان مرکزی کرمانشاه حضور یافت و از نزدیک نحوه اجرای طرح قرآنی حبل المتین را مورد ارزیابی قرار داد.

وی در این بازدید با بیان تاثیر انس و هم نشینی زندانیان با قرآن کریم بر تغییر نگرش و رفتار آنان از زندانیان حافظ قرآن کریم تجلیل کرد و گفت: رتبه اول کشوری پذیرش و اعطای عفو زندانیان به استان کرمانشاه اختصاص یافته است.

عدالتخواه با تشریح برنامه های آموزشی قرآن کریم ویژه زندانیان و کارکنان دستگاه قضایی استان که از سال گذشته در قالب طرح حبل المتین و نورالمبین به اجرا درآمده است تاثیر معنوی انس و هم نشینی با قرآن را مورد تاکید قرار داد و افزود: حضور در محافل نورانی قرآن کریم موجب رفع کسالت‌های روحی و افزایش نشاط و شادابی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در جمع فعالان قرآنی زندان مرکزی کرمانشاه با قدردانی از تلاش های مدیرکل زندان‌های استان و دیگر مسئولان مرتبط خاطرنشان کرد: دادگستری کل استان به دلیل اجرای موفق طرح قرآنی حبل المتین رتبه اول پذیرش عفو محکومان را کسب کرده است.

مدیر کل زندان‌های استان کرمانشاه نیز در این بازدید مهم ترین فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی زندان‌ های استان را برشمرد.

اژدر اسدبگی حفظ کل یا بخش هایی از قرآن کریم توسط ۷۰۰ نفر از زندانیان و همچنین شرکت ۲۶۰۰ نفر از زندانیان استان در کلاس آموزش قرآن را به عنوان فعالیتی مهم مورد اشاره قرار داد.