به گزارش خبرنگار مهر، مسیح سلطانی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح جشنواره تئاتر طلوع برای معلولان، بر توانمندسازی معلولان در جامعه تأکید کرد و اظهار کرد: توجه به فعالیت و حضور معلولان در جامعه باعث رفع بسیاری از مشکلات می شود و ازنظر روحی و روانی شادابتر میشوند.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری زنجان گفت: توانمندسازی معلولان در عرصههای مختلف ازجمله اهداف دولت تدبیر و امید است.
سلطانی به برگزاری جشنواره طلوع برای معلولان استان زنجان اشاره کرد و یاد آور شد: این جشنواره گامی مؤثر در راستای توانمندسازی معلولان است و این برنامه فرصت مناسبی برای بروز استعدادها تواناییهای معلولان خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه باید چنین برنامههایی تداوم یابد چراکه این برنامهها فرصت خوبی برای خودشناسی معلولان است، تصریح کرد: باید بسترهای لازم در جامعه برای رشد و شکوفایی استعدادهای معلولان فراهم شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان افزود: خانواده و جامعه باید نسبت به توانمندی معلولان آشنایی لازم را داشته باشند.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان:
دیدگاه جامعه نسبت به معلولیت و جامعه معلولان تغییر کند
زنجان - مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: خانواده و جامعه باید نسبت به توانمندی معلولان آشنایی لازم را داشته باشند و دیدگاه جامعه نسبت به این قشر جامعه تغییر کند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسیح سلطانی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح جشنواره تئاتر طلوع برای معلولان، بر توانمندسازی معلولان در جامعه تأکید کرد و اظهار کرد: توجه به فعالیت و حضور معلولان در جامعه باعث رفع بسیاری از مشکلات می شود و ازنظر روحی و روانی شادابتر میشوند.
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