محمد کشتکار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بررسی هایی که در بیشترین کانونهای آلوده صورت گرفته علت اصلی ایجاد بیماری تب برفکی در استان ورود دامهای جدید که شناسنامه بهداشتی دامپزشکی مشخص نداشتهاند و بدنبال آن عدم رعایت الزامات بهداشتی توسط مدیران این دامداریها عنوان شده است.
وی بیان داشت: به تمام دامداران توصیه میشود از خرید دامهای بدون شناسنامه بهداشتی دامپزشکی و به خصوص دامهایی که در مناطق آلوده وجود دارند پرهیز و در صورت خرید دام قبل از ورود به گله شرایط قرنطینهای را رعایت کنند.
معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان به جایگاه ممتاز استان اصفهان در عرصه دامداری در سطح کشور اشاره کرد و گفت: وجود ۱۰ درصد جمعیت دام سنگین کشور، گاوداریهای صنعتی بزرگ و قدیمی همچنین رتبه بالای استان اصفهان در تولید شیر اهمیت صنعت دامداری را در این استان نشان میدهد.
وی اعلام کرد: یکی از مسایل مهم که میتواند این صنعت را به خطر بیاندازد بیماریهایی مثل تب برفکی است بنابراین کنترل و پیشگیری این بیماریها همواره در دستور کار قرار گرفت.
کشتکار بیان داشت: با مشاهده علایم بیماری نمونهگیری توسط کارشناسان برای تایید بیماری انجام گرفته و به آزمایشگاههای مرجع ارسال شده تا حصول نتیجه به صورت مستمر توسط کارشناسان رصد میشود که همزمان نکات بهداشتی- قرنطینه ای به دامدار تذکر داده شود و پروتکل های پیشگیری از این بیماری در واحدهای نزدیک به اجرا در می آید.
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