  1. هنر
  2. سایر
۱۴ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۴۰

مرضيه مشكيني براي دومين بار پشت دوربين مي رود

"سگهاي ولگرد" تازه ترين پروژه سينمايي خانه فيلم مخملباف

تازه ترين پروژه سينمايي خانه فيلم مخملباف از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پروانه ساخت گرفت.

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، بنا بر اعلام "خانه فيلم مخملباف"، دومين فيلم سينمايي مرضيه مشكيني "سگ‌هاي ولگرد" نام دارد كه فيلمبرداري آن در آذر ماه امسال در افغانستان شروع مي‌شود.
تهيه كننده اين فيلم" خانه فيلم مخملباف" است و مديريت فيلمبرداري آن را ابراهيم غفوري و صدابرداري آن را فرخ فدايي و مديريت توليد آن را محمد احمدي به‌عهده دارند.
اولين فيلم مرضيه مشكيني با نام "روزي كه زن شدم" در سال 1379 ساخته شد و براي اولين بار در جشنواره ونيز به نمايش درآمد و ظرف يك سال موفق به دريافت 13 جايزه بين‌المللي شد.
مشكيني متولد 1348 در تهران، سينما را به مدت 5 سال (1375-1380) در مدرسه فيلم مخملباف آموخت. قبل از آن كه فيلم سينمايي سه اپيزودي "روزي كه زن شدم" را بسازد به عنوان دستيار كارگردان در فيلم‏هاي" سيب"(سميرا مخملباف- 1376)، "سكوت"(محسن مخملباف - 1376)، " در"( محسن مخملباف- 1378)، "تخته سياه"(سميرا مخملباف- 1379)، "خدا، ساختن، تخريب"(سميرا مخملباف-1381) و"پنج عصر"، ساخته سميرا مخملباف (1381) فعاليت داشته است.
کد مطلب 35693

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها