"سگهاي ولگرد" تازه ترين پروژه سينمايي خانه فيلم مخملباف

اولين فيلم مرضيه مشكيني با نام "روزي كه زن شدم" در سال 1379 ساخته شد و براي اولين بار در جشنواره ونيز به نمايش درآمد و ظرف يك سال موفق به دريافت 13 جايزه بين‌المللي شد.

مشكيني متولد 1348 در تهران، سينما را به مدت 5 سال (1375-1380) در مدرسه فيلم مخملباف آموخت. قبل از آن كه فيلم سينمايي سه اپيزودي "روزي كه زن شدم" را بسازد به عنوان دستيار كارگردان در فيلم‏هاي" سيب"(سميرا مخملباف- 1376)، "سكوت"(محسن مخملباف - 1376)، " در"( محسن مخملباف- 1378)، "تخته سياه"(سميرا مخملباف- 1379)، "خدا، ساختن، تخريب"(سميرا مخملباف-1381) و"پنج عصر"، ساخته سميرا مخملباف (1381) فعاليت داشته است.





به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، بنا بر اعلام "خانه فيلم مخملباف"، دومين فيلم سينمايي مرضيه مشكيني "سگ‌هاي ولگرد" نام دارد كه فيلمبرداري آن در آذر ماه امسال در افغانستان شروع مي‌شود.تهيه كننده اين فيلم" خانه فيلم مخملباف" است و مديريت فيلمبرداري آن را ابراهيم غفوري و صدابرداري آن را فرخ فدايي و مديريت توليد آن را محمد احمدي به‌عهده دارند.