ايران به تكنولوژي بهينه سازي هواي آلوده دست يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، عضو كميته علمي خانه صنعتكاران ايران و مديرپروژه كه با كمك يك تيم 11 نفره تحقيقاتي موفق به طراحي و ساخت دستگاه بهينه سازي هواي آلوده شده اند، با اعلام اين خبر گفت: تا كنون 250 ميليارد ريال صرف هزينه هاي تحقيقاتي و خريد كارخانه براي اين پروژه صورت گرفته است.

محسن زنگنه با اشاره به عملكرد سيستم بهينه سازهواي آلوده ، افزود: اين دستگاه بر روي خروجي آلاينده ها قرار مي گيرد و تحت فرآيندي شيميايي و مكانيكي مانع از خروج هر گونه ذرات و آلودگي به فضاي بيروني مي شود.

وي، خواستارحمايت همه جانبه دولت از ان طرح شد و تصريح كرد: چنانچه دولت با اين پروژه به عنوان يك طرح ملي برخود نكند ، به طور حتم طولي نمي كشد كه ساير كشورها و رقبا به اين فناوري دست خواهند يافت.

مديرپروژه سيستم بهينه سازي هواي آلوده خاطرنشان كرد: بر اساس آمارو برررسي هاي به عمل آمده، هم اكنون 8 ميليون وسيله نقليه ، 15 ميليون مسكن مسكوني و حدود 200 هزار كارگاه كوچك و بزرگ در سراسر كشوروجود دارد كه براي نصب دستگاه هاي بهينه سازي هواي آلوده به چهار سال وقت نيازاست.

وي درخصوص قيمت اين دستگاه گفت: اين سيستم به گونه اي طراحي و ساخته شده است كه تمام مردم توان خريد آن را دارند به طوي كه پيش بيني مي شود قيمت اين دستگاه براي منازل مسكوني و خودروهاي سواري حدود 500 هزارريال باشد و قيمت دستگاه بهينه سازي هواي آلوده براي كارخانجات و كارگاههاي كوچك و بزرگ بستگي به فضا و ابعاد هر واحد دارد.

زنگنه يكي از مهمترين مشكلات راه اندازي خط توليد دستگاه بهينه سازهواي آلوده را نبود نقدينگي لازم دانست و افزود: درصورت تخصيص 200 ميليارد ريال اعتبار ، مي توان ظرف مدت سه ماه خط توليد را راه اندازي و درسال اول سه ميليون و در سال چهارم 23 ميليون دستگاه براساس نياز كشورتوليد و به بازارعرضه كنيم.

وي با اشاره به اينكه تنها دانش ساخت اين سيستم در اختيارايرانيان است، تصريح كرد: با ملي شدن طرح مي توان به جهانيان نيز دانش فني موجود را عرضه كنيم.

وي كه عضو كميته علمي خانه صنعتكاران است، يكي از دلايل زمان بر بودن پروژه ساخت سيستم هاي بهينه ساز هواي آلوده را اقتصادي كردن طرح دانست و خاطرنشان كرد: به همين منظوربراي كاهش قيمت موفق شديم تمام تجهيزات مورد نيازساخت هر دستگاه را در داخل كشور تامين و به مرحله توليد برسانيم.

وي گفت: تا كنون پيشنهاداتي را از يك شركت آمريكايي و مسوولان كشور تركيه براي خريد دانش ساخت دستگاه بهينه سازهواي آلوده دريافت كرده ايم.

زنگنه ، اشتغالزايي اين طرح را بالغ برچهارهزارنفر عنوان كرد و افزود: اين تعداد اشتغال براي توليد 25 ميليون دستگاه پيش بيني شده كه با توجه به آينده اين طرح اين ميزان اشتغال به مراتب بيشترخواهد شد.

مديرپروژه سيستم بهينه ساز هواي آلوده با اشاره به تاخيرهفت ساله اين طرح تصريح كرد: متاسفانه به علت عدم درك مسوولان اجرايي كشور طرح توليد بهينه سازهواي آلوده با تاخير زماني همراه بوده كه با حمايت خانه صنعتكاران ايران بارديگراين طرح را وارد مراحل اجرايي كرده ايم و در اين راستا تمام مجوزهاي لازم براي ساخت انبوه دستگاه ها را ازمراجع ذي ربط كسب شده است.

براساس اين گزارش، درحال حاضردر دنيا يك ميليارد وسيله نقليه موتوري، 5/2 ميليارد منزل مسكوني و 25 ميليون كارخانه كوچك و بزرگ موجود است كه به ترتيب 60 ، 10 و 30 درصد آلودگي هوا را به خود اختصاص داده اند.