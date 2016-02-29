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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۲۰

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد:

کشته شدن تعدادی از اعضای طالبان بدست نیروهای امنیتی افغان

کشته شدن تعدادی از اعضای طالبان بدست نیروهای امنیتی افغان

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن تعدادی از نیروهای طالبان در جریان عملیات نیروهای امنیتی در یک روز گذشته در نقاط مختلف این کمشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد:  طی یک روز گذشته در ولایات «بغلان»، «فاریاب» و «قندور»تعدادی از اعضای طالبان کشته شدند.

 در علمیات نیروهای تیپ ۲۰۸ شاهین در شهر «پشتونکوت» ولایت فاریاب در منطقه خواجه موسی، ۳۰ تن از اعضای طالبان کشته شدند.  ۱۰ نفر دیگر از اعضای طالبان در مناطق دیگر این ولایت درجریان درگیری با نیروهای امنیتی از پا در آمدند.

در علمیات نیروهای امنیتی در ولایت بغلان، ۲۲ عضو طالبان کشته شده و ۷ نفر نیز زخمی شدند.  مواضع طالبان در منطقه «دندغوری» این ولایت منهدم شده اند.

نیروهای امنیتی در جریان عملیات خود در بغلان مقادیری سلاح و مهمات از گروه طالبان بدست آورده اند.

وزارت دفاع افانستان در ادامه تصریح کرد: در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولایت قندوز که به نام طوفان ۲۶  شروع شده است در منطقه  «دشت ارچی» ولایت قندوز  ۵ تن از اعضای طالبان کشته شده اند و مقادیری سلاح و مهمات از آنها بدست آمده است.

کد مطلب 3569304
علی کاووسی نژاد

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