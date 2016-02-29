مادر شهیدان قربانی به فرزندانش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان، مرحومه ستاره قربانی مادر شهیدان والامقام مظاهر و طیب قربانی دارفانی را وداع گفته و به سوی حق شتافت.

مراسم تشییع پیکر این مادر دلسوز ظهر امروز با حضور کارکنان بنیاد استان زنجان، مسئولان استانی و خانواده‌های شاهد و ایثارگر خطه غواصان دریادل برگزار شد.

شهید مظاهر قربانی در سال ۱۳۴۵ متولد و در تاریخ ۱۷ دی ماه سال ۶۲ در منطقه سردشت و شهید طیب قربانی در سال ۱۳۴۹ متولد و در تاریخ ۲۱ مراداماه سال ۶۹ در منطقه سردشت به شهادت رسیدند.

به همین مناسبت علی کاظمی مدیرکل بنیاد استان زنجان طی پیامی درگذشت والده شهیدان قربانی را به خانواده این دو شهید تسلیت گفت.