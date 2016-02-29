۵۰۰۰ حافظ قرآنی در مسابقات قرآن کریم اوقاف زنجان حضور خواهند داشت

حجت‌الاسلام محمود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه برای چهارمین بار سازمان اوقاف و امور خیریه طرح سراسری حفظ قرآن کریم در بقاع متبرکه شاخص را برگزار می‌کند، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های اداره کل اوقاف برگزاری مسابقات قرآن و تربیت حفاظ قرآنی است.



معاون فرهنگی اداره کل اوقاف استان زنجان با اشاره به اینکه تربیت حافظان قرآنی در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث تربیت ۱۰ میلیون حافظ در کشور صورت می‌گیرد، گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام‌شده تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ هزار حافظ قرآن در استان تربیت شده است.



محمدی با اشاره به اینکه اداره کل اوقاف در کنار تربیت حافظان قرآنی نسبت به برگزاری مسابقات قرآن نیز اقدام می‌کند، گفت: سطح برگزاری این مسابقات به علت حضور حافظان برتر کشوری در استان زنجان مطلوب است.



وی تصریح کرد: امسال نیز طبق روال سال‌های گذشته، آزمون سراسری حفظ قرآن کریم در کلیه امام‌زادگان و مساجد شاخص استان زنجان برگزار خواهد شد.



معاون فرهنگی اداره کل اوقاف استان زنجان گفت: آزمون روز پنج‌شنبه ۱۳ اسفندماه جاری و با حضور پنج‌هزار و ۲۰۰ حافظ زنجانی برگزار می‌شود و آزمون کتبی در رشته‌های حفظ جزء ۳۰، جزء ۳۰ و یک، جزء ۳۰؛ یک و دو، حفظ پنج جزء، ۱۰ جزء، ۱۵ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل نیز برگزار خواهد شد.

محمدی یادآور شد: همچنین در شهرستان خدابنده بقعه قیدار نبی (ص) و امامزاده سیدابراهیم (ع)، خرمدره در مسجد حضرت رقیه (س)، ابهر در امامزاده زید کبیر (ع) و طارم نیز امامزادگان عون و جعفر (ع) این آزمون برگزار می‌شود.