نباید به حریف اجازه عرض اندام دهیم/ نگران نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گلمحمدی ظهر امروز در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل لخویای قطر در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به شرایط تیمش در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: ما مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را خوب شروع کردیم و در بازی بسیار مهمی در قطر به پیروزی رسیدیم که امیدوار هستم فردا نیز نمایش بسیار خوبی از خود ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه باید در این مسابقه با دید بهتری وارد زمین شده و عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاریم، تصریح کرد: نباید در مسابقه فردا فکر کنیم که این مسابقه راحتتر از بازی گذشته است زیرا در این باره تضمینی وجود ندارد بلکه باید با تمرکز کامل مقابل این تیم نتیجه بگیریم.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان با بیان اینکه نمیتوانیم مقابل لخویا بدون تمرکز ظاهر شویم، افزود: این تیم یک تیم بسیار حرفهای به شمار میرود و از موقعیتای خود به خوبی استفاده می کند بنابراین باید در طول 90 دقیقه مسابقه در حمله و دفاع بسیار خوب باشیم و شرایط روحی و جسمی خوبی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه لخویا تیم شناخته شدهای بوده و از بازیکنان بسیار خوب و حرفهای بهره میبرد، ادامه داد: در بازی فردا باید همه شرایط حرفهای را مد نظر قرار داده و به معنای واقعی تیمی کار کنیم زیرا برایمان مهم نیست که در این مسابقه چه کسی گل پیروزی را وارد دروازه میکند.
سرمربی تیم ذوبآهن اصفهان با اشاره به تجربه بازیکنان تیمش افزود: قبلاً گفتهام که 9 بازیکن ما برای نخستین بار تجربه بینالمللی داشتند و خوشحال هستم که در این تورنمنت بینالمللی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته و مشغول کسب تجربه هستند. من از بیتجربگی بازیکنان خود نگرانی ندارم و میدانم که بازیکنان ما هیجانات خود را به خوبی کنترل میکنند.
وی خاطرنشان کرد: در تورنمنتهای حرفهای اینگونه، هفتههای آخر مشخص میکند که چه تیمهایی صعودکننده به مرحله بعد هستند. همه میدانند که لخویا در بازیهای ابتدایی فصل گذشته از دو بازی تنها یک امتیاز گرفت اما در نهایت به مرحله بعدی صعود کرد.
گلمحمدی خاطرنشان کرد: استراتژی تیمهای مختلف در بازیهای آینده مشخص میشود اما باید بگویم که ما باید در دیدارهای بعدی خود چه در فاز دفاعی و چه در فاز حمله، به حریف اجازه عرض اندام ندهیم.
نظر شما