پاکستان از بازداشت ۶۰۰ شهروند افغانستان در این کشور خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «طلوع»، «وحید محمود» فرمانده پلیس «نوشهره» در ایالت خیبرپختونخواه پاکستان اعلام کرد: پلیس در چند روز گذشته ۱۰۰۰ تن را در منطقه «نوشهره» ایالت خیبرپختونخواه پاکستان دستگیر کرده است، که از این تعداد ۶۰۰ تن شهروند افغان می باشند که بطور غیر قانونی در منطقه مذکور سکونت دارند.

«وحید محمود» در ادامه افزود: این افراد در عملیات دو روز گذشته نیروهای امنیتی پاکستان در جستجوی خانه به خانه بازداشت شده اند.

این مقام پلیس در ادامه تصریح کرد: این عملیات طرح اقدام ملی مبارزه با جرم و جنایت در منطقه انجام شده است. این افراد به اتهام اقدامات جنایی و گسترش ترس و وحشت در منطقه بازداشت شده اند و تفتیش و بازرسی از آنها ادامه دارد.

لازم به ذکر است که تعداد زیادی از مهاجران افغان در پاکستان سکونت دارند،اسلام آباد تصمیم دارد این مهاجران افغان را از کشور اخراج کند. در مقابل دولت افغانستان از اسلام آباد خواسته است به مهاجران افغان برای خروج از پاکستان مهلتی یکساله داده شود.