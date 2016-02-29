به گزارش خبرگزاری مهر، گوگی کوگیاشویلی با اشاره به این نکته که در طی ۱۰ سال مربیگری در تیم ملی روسیه هیچگاه تا اندازه، کشتی گیر خوب و مدعی نداشته اظهار داشت: در حال حاضر در هر وزن سه تا ۴ کشتی گیر خوب داریم که مشخص نیست که کدامشان به رقابت های المپیک خواهند رفت.

دارنده پنج مدال طلای رقابتهای جهانی تصریح کرد: ملاک اصلی انتخاب ما عملکرد موفق در رقابت های جام پادوبنی، قهرمانی اروپا و قهرمانی روسیه خواهد بود اما در گفت و گویی که با مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه داشتم وی گفت قهرمانی کشور کلید اصلی خواهد بود. البته همه چیز با حضور موفق و رقابت با حریفان مهم خارجی در دو تورنمنت بین المللی جایزه بزرگ آلمان و اسپانیا که در ماه جولای (تیرماه ۹۵) برگزار خواهد شد مشخص می شود.

کوگیاشویلی در مورد دو سهمیه کسب نشده تیم روسیه افزود: در وزن ۵۹ و ۸۵ کیلوگرم نتوانستیم در جهانی لاس وگاس موفق باشیم اما من مطمئنم که می توانیم این دو سهمیه را نیز در مسابقات گزینشی کسب کنیم و با ۶ کشتی گیر در المپیک حضور یابیم.

وی در مورد نفرات مدعی اوزان المپیکی تصریح کرد: در هر وزن سه تا چهار کشتی گیر مدعی وجود دارد، در وزن ۵۹ کیلوگرم نفرات شاخصی همچون ابراهیم لابازانوف، مینگیان سیمینوف و استپان ماریانیان را داریم و هرکس در این وزن امتیاز بیشتری را در رقابت های پیش رو بدست بیاورد راهی المپیک می شود.

کوگیاشویلی افزود: در وزن ۶۶ کیلوگرم اسلام بک آلبیف، آرتم شورکوف و آدام کوراک حضور دارند و در وزن ۷۵ کیلوگرم نیز رومن ولاسوف قهرمان جهان و المپیک، چنگیز لابازانوف، الکساندر چهرکین و بیلان نالگیف از مدعیان هستند.

وی در مورد اوزان ۸۵ و ۹۸ کیلوگرم تصریح کرد: در وزن ۸۵ کیلوگرم داوید چکوتادزه و یوگنی سالیف را داریم اما ما بر روی الکسی میشین و حتی بخان اوزدیف هم حساب باز کرده ایم، در وزن ۹۸ کیلوگرم نیز اسلام ماگمدوف و موسی اولویف حضور دارند اما نیکیتا ملینیکوف قهرمان جهان در سال ۲۰۱۳ نیز به روزهای اوج خود بازگشته و باید بگویم که وی تنها کسی است که آرتور الکسانیان قهرمان جهان در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ را شکست داده است.

کوگیاشویلی در مورد وزن ۱۳۰ کیلوگرم افزود: در حال حاضر امید اصلی ما در این وزن سرگئی سیمینوف است اما ویتالی شور و ایلنیتسکی هم هستند. باید در اینجا از بلال ماخوف قدردانی کنم که توانست سهمیه المپیک در این وزن را که بسیار مهم بود، برای ما بدست آورد. در این وزن کار برای ما بسیار سخت است چون گذر از کشتی گیران قدرتمندی همچون لوپز کوبایی و کایالپ ترکیه‌ای بسیار سخت است.

وی در پایان در مورد اینکه تیم کشتی فرنگی روسیه در المپیک لندن ۲ مدال طلا کسب و آیا تکرار این نتیجه در المپیک برزیل بسیار خوب است خاطرنشان کرد: این بار سومی است که به عنوان سرمربی در المپیک شرکت خواهم کرد و به دنبال این هستیم که حتی نتایج بهتری از المپیک لندن بدست بیاوریم. به نظرم کسب نتایج خوب در این رقابت ها که حریفان قدرتمندی در آن وجود دارند، مبارزه تا حد مرگ بر روی تشک کشتی است.