آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی ۲۱ اسفند برگزار می شود

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۹۴ تعداد ۱۰۳ هزار و ۱۵۴ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۴ هزار و ۹۸۶ نفر زن و ۶۸ هزار و ۱۶۸ نفر مرد هستند.

وی افزود: در واقع ۳۳.۹۲ درصد داوطلبان زن و ۶۶.۰۸ درصد داوطلبان مرد هستند.

توکلی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده کارت شرکت در دومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور از روز سه شنبه ۱۸ اسفند ماه بر بروی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان می توانند ضمن مشاهده آن پرینت کارت را تهیه کنند.

وی یادآور شد: داوطلبان از روز ۱۸ اسفند تا ساعت ۲۴ روز ۲۰ اسفند فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان سنجش با وارد کردن اطلاعات شناسنامه ای و ثبت نامی خود، کارت آزمون را دریافت کنند. برای ورود به جلسه آزمون همراه داشتن کارت آزمون، اصل کارت ملی و یا شناسنامه الزامی است.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: دومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور صبح روز جمعه ۲۱ اسفند در ۵۳ شهرستان برگزار می شود. فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸:۳۰ آغاز می شود و درهای حوزه امتحانی ساعت ۸ صبح بسته می شود.

وی تاکید کرد: اطلاعیه های دریافت کارت و برگه راهنمای آزمون بعدازظهر امروز ۱۰ اسفند ماه در سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

توکلی همچنین درباره آزمون‌ استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور سال ۹۴ گفت: تعداد ۶ هزار و ۸۴۷ داوطلب در این آزمون ثبت نام کردند که از این تعداد ۳ هزار و ۵۰۷ نفر معادل ۵۱.۲۲ درصد زن و تعداد ۳ هزار و ۳۴۰ نفر معادل ۴۸.۷۸ درصد داوطلبان مرد هستند.

وی تاکید کرد: آزمون‌ استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور سال ۹۴ در بعدازظهر روز جمعه ۲۱ اسفند ماه در ۳۱ شهرستان برگزار می شود. فرآیند برگزاری آزمون از ساع ۱۴:۳۰ آغاز می شود و درهای حوزه امتحانی ساعت ۱۴ بسته می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اطلاعیه های دریافت کارت و برگه راهنمای آزمون بعدازظهر امروز ۱۰ اسفند ماه در سایت سازمان سنجش منتشر می شود.