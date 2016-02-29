چهار هزار مددجوی کمیته امداد مازندران مستاجر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور طهماسب پور ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت تأسیس کمیته امداد، توانمندسازی مددجویان را از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد برشمرد و گفت: غربالگری مددجویان و شناسایی وضعیت خانواده‌ها و استعدادهای بالفعل آنان از برنامه‌هاست.

وی مسکن را در توانمندسازی مددجویان برشمرد و گفت: بیش از چهار هزار نفر از مددجویان این نهاد مستأجر هستند و عمده درآمدهایشان را صرف اجاره مسکن می‌کنند.

وی اجرای طرح ذوی القربای را از دیگر برنامه‌ها بیان کرد و گفت: در این طرح کمیته امداد با همکاری اقدام مددجویان، مشکلات آنان را رفع می‌کند.

طهماسب پور با اشاره به اینکه در فرهنگ کار دچار مشکل هستیم افزود: آموزش فرهنگ کار، حقوق شهروندی و فرهنگ آپارتمان‌نشینی از دیگر برنامه‌هایی است که در راستای کاهش آسیب‌پذیری مددجویان اجرا می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد مازندران از اعزام دو هزار نفر از مددجویان به سفر معنوی مشهد مقدس خبر داد و گفت طرح فلاح از دیگر برنامه‌های کمیته امداد در استان به شمار می‌رود.

وی شمار مددجویان معیشت بگیر را بیش از ۶۲ هزار نفر بیان کرد و گفت: پنج هزار و ۹۴۵ نفر از مددجویان چند خدمتی یا چند خدمتی هستند ولی مستمری‌بگیر نیستند.

وی گفت: در سال جاری بیش از ۳۶۹ میلیارد و ۴۲۳ میلیون ریال به‌عنوان مستمری به مددجویان پرداخت‌شده است و سرانه آن بین ۵۳۰ هزارتا یک‌میلیون ریال است.

وی یادآور شد: ۶۴ درصد جمعیت مددجویان استان را زنان سرپرست خانوار و بیش از ۴۰ هزار و ۱۴۴ نفر و ۸۴ درصد جمعیت تحت پوشش یک نفرِ یا دو نفرِ هستند، همچنین ۱۸ درصد سالمندان استان تحت حمایت این نهاد هستند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران بابیان اینکه ۲۴ هزار نفر از مددجویان بیمه خدمات درمانی هستند گفت: بیش از ۷۶ میلیارد ریال در ۱۰ ماه سال جاری در این بخش هزینه شده و بیش از ۲۰ میلیارد ریال برای هزینه‌های درمانی بیمه تکمیلی مددجویان روستایی هزینه شده است.

وی شمار بیماران زمین‌گیر و صعب‌العلاج را بیش از دو هزار نفر اعلام کرد و گفت: برای هر یک از بیماران جدای از مستمری و هزینه درمانی، ماهانه ۱۰۰ هزار تومان برای نگهداری و کمک‌معیشت آنان هزینه و پرداخت می‌شود.

طهماسب پور بابیان اینکه هشت هزار و ۵۲ نفر از مددجویان بیمه اجتماعی هستند از انعقاد تفاهم‌نامه برای بیمه اجتماعی ۴۰ هزار نفر دیگر خبر داد و گفت: چهار هزار و ۶۶۶ نفر نیز بیمه صندوق بیمه روستایی و عشایری هستند.

یو یادآور شد: بیش از ۶۳ میلیارد ریال بابت حق بیمه مددجویان تحت پوشش در استان هزینه شده است.