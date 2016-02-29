۱۷هزار مسكن ویژه افراد تحت پوشش كمیته امداد خراسان رضوی احداث شد

به گزارش خبرنگارمهر، محسن مسعودیان راد صبح دوشنبه در نشست خبری سالروز تاسیس كمیته امداد و هفته احسان و نیكوكاری در محل كمیته امداد امام خمینی استان از احداث ۱۷ هزار مسكن برای افراد تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی استان با همكاری خیران و مسئولان خبر داد و گفت: تامین مسكن این افراد امری حیاتی است و امیدواریم كه با پیش بینی هایی صورت گرفته این مسكن ها افزایش یابد.

وی گفت: ۱۷۱ هزار و ۳۰۸ خانوار تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی استان هستند و از این تعداد چهار هزار و ۲۸۸ نفر دانشجویانی هستند كه برای رفع نیازهای آن ها از جمله شهریه، مخارج تحصیل تلاش شده و ۲۱ هزار و ۶۶۸ نفر دانش آموزانی هستند كه دوران تحصیل را سپری می كنند و امید است كه این كمك ها برای آینده جوانان و آینده كشور تاثیر به سزایی داشته باشد.

وی با بیان اینكه امروزه نیازمندان در جهت تامین زندگی كارآفرینانی موفق بوده اند، گفت: كمیته امداد امام خمینی با نصب دو هزار مولدهای خورشیدی در برخی از روستاهای استان زمینه تولید برق را برای روستاییان فراهم آورده است تا با تولید برق و فروش آن به ادارات برق از این راه كسب درآمد كنند.

مدیركل كمیته امداد امام خمینی از پرداخت ۴۰ میلیارد ریال در جهت فراهم كردن جهیزیه افراد نیازمند خبرداد و خاطرنشان كرد: تاکنون بالغ بر هفت هزار جهیزینه توزیع شده است و ۶۰۰ جهیزیه دیگر نیز همزمان با سالگرد تاسیس کمیته امداد امام خمینی توزیع می شود.

وی خاطرنشان كرد:‌ با توجه به ۳۷ سال تاسیس كمیته امداد امام خمینی و دستاوردهایی كه در این چند سال به عمل آورده است هدف ازایجاد كمیته امداد امام خمینی كاهش فقر در میان مردم بوده و سعی می شود كه چه فقر اقتصادی و چه فقر فرهنگی از بین برود و دیگر فقر به عنوان میراثی از نسلی به نسل دیگری منتقل نشود.

مدیركل كمیته امداد امام خمینی بیان كرد: با توجه به كمك های مردم به نیازمندان و همكاری صمیمانه آنان با كمیته امداد امام خمینی توانسته ایم خانواده هایی كه در فقر و تنگدستی سپری می كنند را به خانواده های توانمند، دانشجویان و دانش آموزان را در رفاه و آرامش به ادامه تحصیل دعوت كرده و تا امروز از عملكرد مردم و مسئولان نهایت قدردانی را به عمل می آوریم.

مسعودیان راد اظهار كرد: اگر در گذشته فقر تنها در اقتصاد خانواده های نیازمند بوده اما امروز نه تنها فقر اقتصادی بلكه فقر فرهنگی نیز به میان آمده و متاسفانه اگر در گذشته سالمندان بیش ترین افراد نیازمند به حساب می آمدند اما امروزه جوانان و نوجوان نیز دچار فقر شده و این فقر برای جامعه و برای آینده كشور نگرانی را به دنبال می آورد.

وی گفت: یكی دیگر از گروه نیازمندی برای كمیته امداد بر طرف كردن نیاز آنان امری حیاتی بوده بانوان سر پرستی است كه چه بر اثر مرگ همسر و چه بر اثر طلاق سرپرست و حامی خانواده را از دست داده و مخارج زندگی بر عهده آنان بوده، كمك هایی برای تامین مخارج زندگی آنان صورت گیرد و از مردم تقاضای همكاری برای آسانی زندگی این افراد را داریم.

مدیر كل كمیته امداد امام خمینی با توجه به اینكه فقر باعث نابسامانی یك كشور است، عنوان كرد: امروزه كمیته امداد امام خمینی با نگاه تازه كه به افراد نیازمند و زندگی آنان دارد سعی كرده كه فقر را در جامعه از بین ببرد و در این راستا احتیاج به همكاری مردم و مسئولان در این حوزه را دارد.

مسعودیان راد از برگزاری مراسم های ویژه ای در هفته نیكوكاری خبرداد و گفت: این مراسم ها در ۱۲ اسفند ماه آغاز و تا ۱۴ اسفند با محوریت آموزش و پرورش، بسیج و سایر دستگاه های استان ادامه پیدا می كند.

وی بیان كرد: شعار امسال هفته احسان و نیكوكاری «بهارهمدلی شكوه مهربانی» و این جشن در سه هزار و ۵۴۸ پایگاه ثابت و سیار در استان برگزار می شود.