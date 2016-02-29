  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۱۲

مدیركل كمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی:

۱۷هزار مسكن ویژه افراد تحت پوشش كمیته امداد خراسان رضوی احداث شد

۱۷هزار مسكن ویژه افراد تحت پوشش كمیته امداد خراسان رضوی احداث شد

مشهد- مدیركل كمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی از احداث۱۷ هزار مسكن ویژه افراد تحت پوشش نیازمندان با همكاری خیران خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، محسن مسعودیان راد صبح دوشنبه در نشست خبری سالروز تاسیس كمیته امداد و هفته احسان و نیكوكاری در محل كمیته امداد امام خمینی استان از احداث ۱۷ هزار مسكن برای افراد تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی استان با همكاری خیران و مسئولان خبر داد و گفت: تامین مسكن این افراد امری حیاتی است و امیدواریم كه با پیش بینی هایی صورت گرفته این مسكن ها افزایش یابد.

وی گفت: ۱۷۱ هزار و ۳۰۸ خانوار تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی استان هستند و از این تعداد چهار هزار و ۲۸۸ نفر دانشجویانی هستند كه برای رفع نیازهای آن ها از جمله شهریه، مخارج تحصیل تلاش شده و ۲۱ هزار و ۶۶۸ نفر دانش آموزانی هستند كه دوران تحصیل را سپری می كنند و امید است كه این كمك ها برای آینده جوانان و آینده كشور تاثیر به سزایی داشته باشد.

وی با بیان اینكه امروزه نیازمندان در جهت تامین زندگی كارآفرینانی موفق بوده اند، گفت: كمیته امداد امام خمینی با نصب دو هزار مولدهای خورشیدی در برخی از روستاهای استان زمینه تولید برق را برای روستاییان فراهم آورده است تا با تولید برق و فروش آن به ادارات برق از این راه كسب درآمد كنند.

مدیركل كمیته امداد امام خمینی از پرداخت ۴۰ میلیارد ریال در جهت فراهم كردن جهیزیه افراد نیازمند خبرداد و خاطرنشان كرد: تاکنون بالغ بر هفت هزار جهیزینه توزیع شده است و ۶۰۰ جهیزیه دیگر نیز همزمان با سالگرد تاسیس کمیته امداد امام خمینی توزیع می شود.  

وی خاطرنشان كرد:‌ با توجه به ۳۷ سال تاسیس كمیته امداد امام خمینی و دستاوردهایی كه در این چند سال به عمل آورده است هدف ازایجاد  كمیته امداد امام خمینی كاهش فقر در میان مردم بوده و سعی می شود كه چه فقر اقتصادی و چه فقر فرهنگی از بین برود و دیگر فقر به عنوان میراثی از نسلی به نسل دیگری منتقل نشود.

مدیركل كمیته امداد امام خمینی بیان كرد: با توجه به كمك های مردم به نیازمندان و همكاری صمیمانه آنان با كمیته امداد امام خمینی توانسته ایم خانواده هایی كه در فقر و تنگدستی  سپری می كنند را به خانواده های توانمند، دانشجویان و دانش آموزان را در رفاه و آرامش به ادامه تحصیل دعوت كرده و تا امروز از عملكرد مردم و مسئولان نهایت قدردانی را به عمل می آوریم.

مسعودیان راد اظهار كرد: اگر در گذشته  فقر تنها در اقتصاد خانواده های نیازمند بوده اما امروز نه تنها فقر اقتصادی بلكه فقر فرهنگی نیز به میان آمده و متاسفانه اگر در گذشته سالمندان بیش ترین افراد نیازمند به حساب می آمدند اما امروزه جوانان و نوجوان نیز دچار فقر شده و این فقر برای جامعه و برای آینده كشور نگرانی را به دنبال می آورد.

وی گفت: یكی دیگر از گروه نیازمندی برای كمیته امداد بر طرف كردن نیاز آنان امری حیاتی بوده بانوان سر پرستی است  كه چه بر اثر مرگ همسر و چه بر اثر طلاق سرپرست و حامی خانواده را از دست داده و مخارج زندگی بر عهده آنان بوده، كمك هایی برای تامین مخارج زندگی آنان صورت  گیرد و از مردم تقاضای همكاری برای آسانی زندگی این افراد را داریم.

مدیر كل كمیته امداد امام خمینی با توجه به اینكه فقر باعث نابسامانی یك كشور است، عنوان كرد: امروزه كمیته امداد امام خمینی با نگاه تازه كه به افراد نیازمند و زندگی آنان دارد سعی كرده كه فقر را در جامعه از بین ببرد و در این راستا احتیاج به همكاری مردم و مسئولان در این حوزه را دارد.

مسعودیان راد از برگزاری مراسم های ویژه ای در هفته نیكوكاری خبرداد و گفت: این مراسم ها در ۱۲ اسفند ماه آغاز و تا ۱۴ اسفند با محوریت آموزش و پرورش، بسیج و سایر دستگاه های استان ادامه پیدا می كند.

وی بیان كرد: شعار امسال هفته احسان و نیكوكاری «بهارهمدلی شكوه مهربانی» و این جشن در سه هزار و ۵۴۸ پایگاه ثابت و سیار در استان برگزار می شود.  

 

کد مطلب 3569335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها