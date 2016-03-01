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۱۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۶

مومنی شریف به مهر گفت:

فرج‌الله سلحشور با آثارش مردم را با زندگی انبیا پیوند زد

فرج‌الله سلحشور با آثارش مردم را با زندگی انبیا پیوند زد

محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری معتقد است فرج الله سلحشور با آثارش مردم را با زندگی پیامبران الهی پیوند زد و تاثیر او جهانی بود.

محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جایگاه زنده‌یاد فرج الله سلحشور در سینمای ایران اینگونه گفت: این فیلمساز آثار تاثیرگذاری از خود به جا گذاشت و تاثیر آن هم در سینمای ایران و هم در جهان اسلام دیده می‌شود و این فیلم‌ها و سریال‌ها سرلوحه قابل اعتنایی برای نسل جوانی که به سینمای متعهد علاقمند هستند خواهد بود.

وی افزود: سلحشور اعتقاد ویژه ای داشت به اینکه از هنر می توان در راه اعتلای مفاهیم دینی و ترویج آنها استفاده کرد. از زمان قبل انقلاب که شروع به کار کرد با اعتقاد گام برداشت و تا آخرین لحظه که امکان فعالیت های هنری داشت از مشی خود فاصله نگرفت. او بالغ بر ۴۰ سال پیش در مساجد جنوب تهران نمایش هایی را به اجرا می برد و سعی در انجام کارهای اعتقادی داشت.

مومنی شریف عنوان کرد: بعدها که این فیلمساز به حوزه هنری پیوست چه در بازیگری و چه در کارگردانی به اصول توجه می کرد و در رده فیلمسازانی بود که مخاطب ایرانی را با زندگی انبیا پیوند زد. بسیاری از جوانان و مردم با فیلم های او شناخت بیشتری از پیامبران ما به دست آوردند و این تاثیرگذاری را نباید دست کم گرفت.

وی در پایان گفت: نظرات و اعتقادات او شخصی نبود و برآمده از یک جهان بینی است به همین سبب با رفتن شخص این اعتقاد آسیب نمی بیند. موفقیتی که  آثار او در جهان اسلام داشت گواه همین نکته است و انشالله هنرمندان ما به ویژه هنرمندان حوزه کارهای دینی از موفقیت های او تاسی کنند و به این فعالیت ها ادامه دهند.

کد مطلب 3569339
محیا رضایی کلانتری

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