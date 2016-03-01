محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جایگاه زنده‌یاد فرج الله سلحشور در سینمای ایران اینگونه گفت: این فیلمساز آثار تاثیرگذاری از خود به جا گذاشت و تاثیر آن هم در سینمای ایران و هم در جهان اسلام دیده می‌شود و این فیلم‌ها و سریال‌ها سرلوحه قابل اعتنایی برای نسل جوانی که به سینمای متعهد علاقمند هستند خواهد بود.

وی افزود: سلحشور اعتقاد ویژه ای داشت به اینکه از هنر می توان در راه اعتلای مفاهیم دینی و ترویج آنها استفاده کرد. از زمان قبل انقلاب که شروع به کار کرد با اعتقاد گام برداشت و تا آخرین لحظه که امکان فعالیت های هنری داشت از مشی خود فاصله نگرفت. او بالغ بر ۴۰ سال پیش در مساجد جنوب تهران نمایش هایی را به اجرا می برد و سعی در انجام کارهای اعتقادی داشت.

مومنی شریف عنوان کرد: بعدها که این فیلمساز به حوزه هنری پیوست چه در بازیگری و چه در کارگردانی به اصول توجه می کرد و در رده فیلمسازانی بود که مخاطب ایرانی را با زندگی انبیا پیوند زد. بسیاری از جوانان و مردم با فیلم های او شناخت بیشتری از پیامبران ما به دست آوردند و این تاثیرگذاری را نباید دست کم گرفت.

وی در پایان گفت: نظرات و اعتقادات او شخصی نبود و برآمده از یک جهان بینی است به همین سبب با رفتن شخص این اعتقاد آسیب نمی بیند. موفقیتی که آثار او در جهان اسلام داشت گواه همین نکته است و انشالله هنرمندان ما به ویژه هنرمندان حوزه کارهای دینی از موفقیت های او تاسی کنند و به این فعالیت ها ادامه دهند.