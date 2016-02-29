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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۵۶

مولاوردی:

سلامت روان دانشجویان دختر افزایش می یابد

سلامت روان دانشجویان دختر افزایش می یابد

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده از امضای تفاهمنامه با وزارت علوم و بهداشت برای ارتقا سلامت روان دانشجویان دختر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی صبح امروز در نشست روسای مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور که صبح امروز در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد با اشاره به ضرورت توجه به بهداشت و سلامت روان دانشجویان دختر گفت: سلامت روان لازمه یک زندگی مفید بوده و به اندازه سلامت جسم حائز اهمیت است و نقش محوری در پویایی سلامت جامعه دارد.

وی با بیان اینکه متاسانه به دلایل مختلف بحث سلامت روان در کشور ما کمتر توجه شده است خاطرنشان کرد: هر ساله هزاران دانشجو وارد دانشگاهها می شوند و چالش و تعارضات مختلفی را تجربه می کنند که این موضوع سلامت روان آنان را تحت تاثیر قرار می دهد و آنان را در وضعیتی قرار می دهد که بهم ریختن سلامت روانی یکی از پیامدهای آن است که این موضوع رو به ازدیاد و تشدید است .

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه دانشجویان دختر زمینه های آسیب پذیری بیشتری دارند، علت آن را ویژگی های جنسیتی، وابستگی عاطفی آنها به خانواده ها و احساس فقدان امنیت اجتماعی ذکر کرد.

وی خاطرنشان کرد: باید به جنبه های اجتماعی و عاطفی سلامت روان دانشجویان توجه کنیم زیرا اگر از این موضوع حیاتی غفلت کنیم نظام آموزشی آسیب می بیند و در آینده و حال، نظام خانوادگی نیز از این آسیب مصون نخواهد بود.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده یادآورشد: باید به بحث پیشگیری از آسیب و ارتقا سطح سلامت و بهداشت روان دانشجویان توجه ویژه ای داشت و باید سیاست ها و راهبردهایی برای پیشگیری از ناهنجاری هایی که نظام اجتماعی خانواده ها را تهدید می کند، ارائه کرد.

وی خاطرنشان کرد: معاونت زنان در ۱۴ محور با همکاری سازمان های ذیربط، برنامه های خود را در دو و نیم سال گذشته دولت یازدهم با سه محور بهبود وضعیت کنونی سلامت، ارتقا سطح دانش و ثبات سلامت و کاهش عوامل خطر اجرا می کند.

مولاوردی از برنامه های معاونت امورزنان ریاست جمهوری به راه اندازی کلینیک سلامت خانواده، تدوین برنامه های آموزشی با هدف ارتقا سلامت زنان و مردان، حمایت از برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره برای تقویت سلامت زنان، راه اندازی کارگروه سلامت و بهداشت در معاونت زنان، تدوین گزارش ملی وضعیت سلامت زنان در برنامه ششم اشاره کرد.

وی از دیگر برنامه های این معاونت به پیگیری و تصویب سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی و امضای تفاهمنامه با وزارت علوم و بهداشت برای ارتقا سلامت روان دانشجویان اشاره کرد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: یکی از شاخص های ما ارتقا سطح سلامت روان دختران دانشجو است، به همین منظور در برنامه ششم توسعه به این موضوع نیز پرداخته شده است.

وی افزود: همچنین حدود یک ماه پیش تفاهمنامه ای با دانشگاه تهران در راستای بررسی مشکلات دانشجویان دختر در خوابگاه ها و تدوین برنامه عملیاتی برای رفع این مشکلات منعقد کرده ایم که امیدواریم نتایج آن بزودی اعلام شود.

کد مطلب 3569343
زهرا سیفی

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