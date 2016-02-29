سلامت روان دانشجویان دختر افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی صبح امروز در نشست روسای مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور که صبح امروز در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد با اشاره به ضرورت توجه به بهداشت و سلامت روان دانشجویان دختر گفت: سلامت روان لازمه یک زندگی مفید بوده و به اندازه سلامت جسم حائز اهمیت است و نقش محوری در پویایی سلامت جامعه دارد.

وی با بیان اینکه متاسانه به دلایل مختلف بحث سلامت روان در کشور ما کمتر توجه شده است خاطرنشان کرد: هر ساله هزاران دانشجو وارد دانشگاهها می شوند و چالش و تعارضات مختلفی را تجربه می کنند که این موضوع سلامت روان آنان را تحت تاثیر قرار می دهد و آنان را در وضعیتی قرار می دهد که بهم ریختن سلامت روانی یکی از پیامدهای آن است که این موضوع رو به ازدیاد و تشدید است .

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه دانشجویان دختر زمینه های آسیب پذیری بیشتری دارند، علت آن را ویژگی های جنسیتی، وابستگی عاطفی آنها به خانواده ها و احساس فقدان امنیت اجتماعی ذکر کرد.

وی خاطرنشان کرد: باید به جنبه های اجتماعی و عاطفی سلامت روان دانشجویان توجه کنیم زیرا اگر از این موضوع حیاتی غفلت کنیم نظام آموزشی آسیب می بیند و در آینده و حال، نظام خانوادگی نیز از این آسیب مصون نخواهد بود.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده یادآورشد: باید به بحث پیشگیری از آسیب و ارتقا سطح سلامت و بهداشت روان دانشجویان توجه ویژه ای داشت و باید سیاست ها و راهبردهایی برای پیشگیری از ناهنجاری هایی که نظام اجتماعی خانواده ها را تهدید می کند، ارائه کرد.

وی خاطرنشان کرد: معاونت زنان در ۱۴ محور با همکاری سازمان های ذیربط، برنامه های خود را در دو و نیم سال گذشته دولت یازدهم با سه محور بهبود وضعیت کنونی سلامت، ارتقا سطح دانش و ثبات سلامت و کاهش عوامل خطر اجرا می کند.

مولاوردی از برنامه های معاونت امورزنان ریاست جمهوری به راه اندازی کلینیک سلامت خانواده، تدوین برنامه های آموزشی با هدف ارتقا سلامت زنان و مردان، حمایت از برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره برای تقویت سلامت زنان، راه اندازی کارگروه سلامت و بهداشت در معاونت زنان، تدوین گزارش ملی وضعیت سلامت زنان در برنامه ششم اشاره کرد.

وی از دیگر برنامه های این معاونت به پیگیری و تصویب سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی و امضای تفاهمنامه با وزارت علوم و بهداشت برای ارتقا سلامت روان دانشجویان اشاره کرد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: یکی از شاخص های ما ارتقا سطح سلامت روان دختران دانشجو است، به همین منظور در برنامه ششم توسعه به این موضوع نیز پرداخته شده است.

وی افزود: همچنین حدود یک ماه پیش تفاهمنامه ای با دانشگاه تهران در راستای بررسی مشکلات دانشجویان دختر در خوابگاه ها و تدوین برنامه عملیاتی برای رفع این مشکلات منعقد کرده ایم که امیدواریم نتایج آن بزودی اعلام شود.