مراسم بزرگداشت شهید مدافع حرم در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت پاسدار شهید «حمزه کاظمی» نهمین شهد مدافع حرم استان کرمانشاه که طی روزهای اخیر در دفاع از حرم حضرت زینب (س) به شهادت رسیده بود پیش از ظهر امروز دوشنبه در کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم که در حسینه ابا عبدالله شهر کرمانشاه برگزار شد آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان، سردار عظیمی فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف، سردار ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) و جمعی دیگر از مسئولان استانی حضور داشتند.

این مراسم همچنین با حضور اقشار مختلف مردم ولایتمدار استان، خانواده های معظم شهدا، بسیجیان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس برگزار شد.

سخنرانان در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مدافع حرم، بر ادامه راه آنان تاکید کردند.

همچنین اجرای مداحی توسط مداحان اهل بیت (ع) از دیگر برنامه های مراسم امروز بود.

گفتنی است پیش از شهید حمزه کاظمی، «شهیدان مهدی نوروزی، صادق یاری، ستار عباسی، سعید قارلقی، ابوذر امجدیان، اکبر ملکشاهی، رضا عباسی و سجاد حبیبی از استان کرمانشاه در دفاع از حرم اهل بیت (ع) در سوریه و عراق به مقام رفیع شهادت نائل آمده بودند.