به گزارش خبرنگار مهر، جمال بلماضی ظهر امروز در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل لخویای قطر در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به شرایط دیدار تیمش اظهار داشت: دیدار نخست دو تیم، نیمه اول بازی ما و ذوبآهن به شمار میرفت و تیم ایرانی در این مسابقه عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت و توانست پیروزی را به دست آورد. حقیقت این است که آنها از شانس خود در این مسابقه استفاده کردند اما این موضوع در فوتبال طبیعی است.
وی افزود: این دیدار نخستین بازی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به شمار میرفت اما کسی نمیداند که در بازی فردا چه اتفاقی صورت میگیرد. ما باید استراتژی خود را در این مسابقه حفظ کنیم و اگرچه پیشبینی در این زمینه دشوار است اما تلاش میکنیم که با استفاده از تجربه لازم بازیکنان، در این زمینه بهترین استفاده را از فرصتها داشته باشیم.
سرمربی تیم فوتبال لخویای قطر در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا تیم قطری از دیدار مقابل ذوبآهن غافلگیر شد یا خیر، تصریح کرد: به هر حال رسانهها از دیدگاه خود سخنان مختلفی بر زبان میآورند اما ما هیچ تیمی را دستکم نمیگیریم و به همه تیمها احترام میگذاریم و به نظرم هیچگاه از فوتبال بازی کردن هراس نداشته و نداریم.
وی ادامه داد: ما در بازی رفت جا و فضای کافی برای بازی نداشتیم و بدون شک شرایط و استراتژی ما در دیدار برگشت بسیار متفاوت خواهد بود. ذوبآهن یک تیم سازمان یافته و با برنامه و دارای دفاع مستحکمی بود و ما تلاش میکنیم که مقابل این تیم، عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش بگذاریم.
بلماظی درباره شکست سنگین تیمش مقابل الریان قطر در لیگ ستارگان قطر و تأثیر آن بر این مسابقه اضافه کرد: به نظرم دیدارهای داخلی لیگ قطر هیچ ارتباطی به بازیهای خارجی تیم ما نخواهد داشت.
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