به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نمایش فیلم های منتخب سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر از پنجشنبه ۱۳ اسفند لغایت جمعه ۲۱ اسفند در پردیس چارسو برگزار می شود.

در این برنامه که در روزهای یاد شده از ساعت ۱۹ آغاز می شود پس از نمایش فیلم نشست نقد و بررسی با حضور امیر پوریا، مدرس و منتقد سینما و عوامل فیلم ها برگزار می شود.

در هفته فیلم پردیس چارسو پنجشنبه ۱۵ اسفند فیلم «اژدها وارد می شود» با حضور مانی حقیقی، یکشنبه ۱۶ اسفند فیلم «نفس» با حضور نرگس آبیار و پانته آ پناهی ها، دوشنبه ۱۷ اسفند فیلم «لانتوری» با حضور رضا درمیشیان، باران کوثری و نوید محمد زاده، سه شنبه ۱۸ اسفند فیلم «من» با حضور سهیل بیرقی و امیر جدیدی، چهارشنبه ۱۹ اسفند فیلم «سینما نیمکت» با حضور محمد رحمانیان، مهتاب نصیرپور و اشکان خطیبی، پنجشنبه ۲۰ اسفند فیلم «ایستاده در غبار» با حضور محمد حسین مهدویان و هادی حجازی فر و جمعه ۲۱ اسفند فیلم «نیمرخ ها» با حضور سحر دولتشاهی و رویا نونهالی به نمایش در می آید و سپس مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

علاقه مندان به حضور در این هفته فیلم می توانند با تهیه بلیت در این جلسات شرکت کنند.