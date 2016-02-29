معاون زنگنه: بودجه شرکت نفت معادل بودجه چند کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، رکن الدین جوادی در دومین نشست هم اندیشی مدیران صنعت نفت با اشاره به دغدغههای تأمین منابع برای طرحهای توسعهای و نگهداشت نفت و گاز در کشور، گفت: با تمرکز بر روی تأمین منابع برای توسعه و نگهداشت می توان مشکلات در این حوزه را به حداقل کاهش داد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه سال آینده مدیران باید به بحث قیمتها و درآمدها توجه داشته باشند، تصریح کرد: توجه به هزینه ها و درآمد ها به معنای خساست نیست، بلکه باید بهره وری را بالا ببریم.
معاون وزیر نفت یکی از چالش های فعلی در بخش بالادستی صنعت نفت را افزایش پی در پی بودجه پروژه ها عنوان کرد و افزود: این معضل به طور معمول ناشی از آن است که شرح کارها کافی نبوده و کارها به موقع انجام نشده است.
به گفته این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت، براساس برنامهای که تعریف شده، اگر ۱۰ درصد بهره وری را بالا ببریم، ۲ میلیارد و۵۰۰ میلیون دلار به درآمدها افزایش مییابد.
جوادی در ادامه به قیمت روزانه اجاره ۱۶۰ هزار دلاری دکل در سالهای گذشته اشاره کرد و یادآور شد: هم اکنون با کم شدن هزینه های جهانی و رفع تحریمها، هزینه اجاره دکل های حفاری نفت و گاز در خلیج فارس به ۸۰ هزار دلار کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه در مواردی میتوان قیمتها را به پایینتر از این رقم هم رساند، تبیین کرد: این کاهش را میتوان به تمام مسائل صنعت نفت تعمیم داد.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: در دوران تحریمها هزینه های زیادی بابت خرید مکرر، خرید از واسطه و تبدیل ارز پرداخت کردیم ولی با تثبیت برجام این هزینه ها کاهش بیشتری می یابد و مسئولیم در مورد هزینه کردها حساس و دقیق باشیم تا به قیمت واقعی برای توسعه صنعت نفت برسیم، چرا که ۲۵ میلیارد دلار هزینه سالانه توسعه، بسیار زیاد و بیشتر از کل بودجه برخی کشورها است.
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