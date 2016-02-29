انسجام ملت در حماسه هفتم اسفندماه به رخ جهانیان کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران در پیام تقدیر ربیع فلاح جلودارآمده است: در سی و هشتمین بهار آزادی، بار دیگر مردم شریف و انقلابی دیار علویان، مازندران سرافراز با مشارکت گسترده و بیش از ۷۲.۳ درصدی در پنجمین دورهٔ انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ارادت و وفاداری خود را به انقلاب شکوهمند اسلامی متجلی ساخته و همبستگی، انسجام، بیداری و عزم و اراده راسخ خود را برای دفاع از آرمانهای مقدس جمهوری اسلامی به رخ جهانیان کشیدند.

درود و سلام بر شما مردم حماسه‌ساز و امیدآفرین مازندران که همگام با ملت غیور ایران با حضور پرشور و غرورآفرین در پای صندوق‌های رأی، اقتدار، عزت و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشته و با حضور گسترده وصف‌های طولانی برای تعیین سرنوشت در روز جمعه هفتم اسفند جلوه‌های زیبای مردم‌سالاری دینی را یک‌بار دیگر در عمل به اثبات رساندید.

از سوی دیگر، همت بلند و تلاش جهادی کلیهٔ متصدیان برگزاری انتخابات، اعم از اعضای ستاد انتخابات، هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی، فرمانداران، بخشداران و اعضاء سه هزار و ۴۵ شعبه اخذ رأی در سراسر استان، نیروی انتظامی، اصحاب محترم رسانه و صداوسیمای استان که در برپایی انتخابات سالم و قانونمند تلاش کردند درخور تحسین و تکریم است.

با تشکر و سپاس از همه داوطلبان این دوره از انتخابات که با حضورشان تنور انتخابات را گرم نگهداشتند انتظار داریم که همه باهم با پایان یافتن رقابت‌ها، با اتحاد و همدلی برای رشد، شکوفایی و توسعه همه‌جانبه استان بکوشند و در فرصت پسابرجام به پیشرفت و توسعه همه‌جانبه سرعت ببخشند.

این‌جانب از همت بلند و والای شما که با لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور محترم، حماسهٔ سیاسی عظیم دیگری را در گنجینه افتخارات تاریخ این دیار همیشه سرافراز به ثبت رساندید قدردانی نموده و امیدوارم نمایندگانی که بارأی شما مردم ولایتمدار و همیشه درصحنه استان به مجلس خبرگان و شورای اسلامی راه می‌یابند بتوانند باهمت و تلاش مضاعف در مسیر اعتلا و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی گام بردارند.