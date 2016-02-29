به گزارش خبرنگار مهر، لوئیس مارتینز ظهر امروز در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ذوبآهن اصفهان در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به شرایط دیدار تیمش مقابل ذوبآهن اصفهان اظهار داشت: ما میدانیم که فردا مقابل ذوبآهن اصفهان بازی سختی در پیش داریم و به همه تیمها احترام میگذاریم.
وی افزود: ذوبآهن تیم بسیار خوبی به شمار میرود و از نظر بندی و تاکتیکی تیم بسیار خوبی به شمار میرود، با این حال، بدون شک ما بازی خوبی پیشرو داشته و تمام تمرکز خود را به بازی آینده معطوف میکنیم.
هافبک تیم فوتبال لخویای قطر ادامه داد: بدون شک با توجه به شرایط تیم ذوبآهن اصفهان ما باید کاری کنیم که بازی خوبی ارائه کرده و با توجه به این موضوع، حتی کسب تساوی از دیدار مقابل ذوبآهن در خانه این تیم هم برای ما نتیجه خوبی به شمار میرود.
وی تصریح کرد: من از بین بازیکنان ذوبآهن آیوبل، بازیکن برزیلی این تیم را میشناسم و با قاسم حدادیفر هم آشنایی دارم و میدانم که این بازیکنان، عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتهاند.
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