مقانلو و بی باک در سالن مسابقات/ غیبت ذوالقدر

به گزارش خبرنگار مهر ، این دوره از مسابقات صبح امروز با حضور ۵۵ تکواندوکار در اوزان فرد به میزبانی خانه تکواندو آغاز شد. در حالی که حسن ذوالقدر مدیر تیم های به دلیل حضور در مراسم سالگرد پدر خود در سالن حضور ندارد ، سید نعمت خلیفه و پیام خانلرخانی از همان شروع مسابقات ، به دقت مبارزات مدعیان حضور در تیم ملی را تماشا می کنند.

بیژن مقانلو و مهدی بی باک سرمربی و مربی تیم ملی اعزامی به المپیک ۲۰۱۶ بعد از پایان تمرین صبح المپیکی که در سالن تمرین مرکز جهانی تکواندو انجام شد ، به خانه تکواندو آمده و ساعاتی مبارزه مدعیان حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا را به تماشا نشستند.

امید غلامزاده عضو سابق تیم ملی و نایب قهرمان سال ۲۰۰۷ جهان که گفته می شود به کادر فنی تیم ملی اضافه خواهد شد از دیگر تماشاگران رقابتهای صبح امروز بود.

در رقابتهای امروز تکواندوکاران اوزان ۵۴- ، ۶۳- ، ۷۴- و ۸۷- به مصاف هم رفتند. محمد خمسه ، امیرحسن ساسان، سید احمد خسروفر و علی پاکدین از جمله مدعیانی بودند که رقابتهای خود را تا کنون با پیروزی پشت سر گذاشتند.

یاسین اکبر نتایج عضو تیم ملی در مسابقات ۲۰۱۱ کره جنوبی ، سید محمد رفیعی و فردین نظری پور هم از جمله مدعیانی بودند که همان دور نخست بازنده و از دور رقابتها حذف شدند.

رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا اواخر فروردین ماه در فیلیپین برگزار می شود.