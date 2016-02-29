همدان پایتخت فعالیت هنری و فرهنگی کودک و نوجوان شده است

به گزارش خبرنگارمهر، عباس نظری ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره سراسری تصویرسازی کودک و نوجوان «آیات»با بیان اینکه همدان در موقعیتی قرار گرفته که پایتخت هنری و فرهنگی کودک و نوجوان شده است، گفت: اولین و دومین دوره فعالیت های حوزه هنری کودک و نوجوان در اصفهان و کرمان برگزار شد اما در حال حاضر همدان مرکز فعالیت های فرهنگی و هنری کودک و نوجوان است.

وی به جشنواره آیات اشاره و با بیان اینکه اگر بتوانیم در پایان اینگونه فعالیت های فرهنگی رسومی را به وجود بیاوریم که ماندنی شود و کتابخانه تخصصی کودک و آرشیو فیلم بین المللی کودک و نوجوان دستاورد این جشنواره ها باشد، افزود: باید قرآن را در زندگی کاربردی کرد و در آن زمان است که میتوانیم ادعا داشته باشیم که سعی فرهنگی ما به نتیجه رسیده است.

باید قرآن را از دایره حفظ و تفسیر بیرون آورده و گسترش دهیم

وی با بیان اینکه باید قرآن را از دایره حفظ و تفسیر بیرون آورده و گسترش دهیم تا کاربردی شود، ادامه داد: قرآن کتاب زندگی است و در زمینه های اخلاقی راهگشاست و مجموعه مسائل و مشکلاتی که مبتلابه آن هستیم را حل خواهد کرد اما متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم قرآن را به متن جامعه بیاوریم و در همه شئونات از آن استفاده کنیم.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان نیز در این مراسم گفت: مردم باشرکت پرشور در انتخابات موجب یاس و ناامیدی دشمن شدند و جای تعجب و خرسندی است که باوجود اینکه موضوع این جشنواره درباره بانوان نبود اما در این جلسه بانوان حضور پررنگی دارند.

رضا قیاسی بابیان اینکه سالهاست تلاش می کنیم جشنواره های کودک و نوجوان در همدان برگزار شود و کسانی که در خدمت قرآن هستند و خودشان را وقف قرآن کردند از بهترین هاهستند، تاکید کرد: هرکاری که در حوزه قرآن شکل گیرد ستودنی است و به ماندگاری عقاید کمک می کند.

هنر برای ماندگاری یک عقیده آفریده شده است

وی در ادامه با اشاره به اینکه هنر برای ماندگاری یک عقیده آفریده شده و وقتی در ادبیات گذشته سر می کشیم شاهد برداشت غرب از دستاوردهای ایران و هنر ایرانی هستیم، بیان داشت: بی اخلاقی و بداخلاقی به هنر غربی اضافه شده و اگر از این ابزار اثر بخش غافل شویم ضرر کرده ایم.

قیاسی همچنین تاکید کرد: آن چه از تاریخ گذشته ما باقی مانده نشان دهنده تاثیر گذاری هنر بر روح و روان انسان هاست و هنر حرف خود را برای همیشه ماندگار کرده و معمولا کسانی ماندگار شده اند که از هنر در اندیشه دینی استفاده کرده اند.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان گفت: اگر در راستای ترویج هنر و اخلاق و اعتقادات هزینه و وقت صرف کردیم این عمل پول دور ریختن نیست چراکه امروز اسلام نیازمند ترویج اخلاق و احکام و هنر است و نظام جمهوری اسلامی نیز مبلغ دین است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز گفت: مردم در عرصه های حماسی حضور گسترده داشتند و در حماسه ۷ اسفند ماه با شور و علاقه مشارکت کردند.

آموزش ۲۶ هزار نفر در موسسات قرآنی همدان

فاضل عبادی با بیان اینکه یکی از مهم ترین برنامه های وزارت ارشاد اسلامی ترویج معرفت دینی بر پایه قرآن و عترت است که در این زمینه برنامه هایی نیز طراحی شده است، گفت: احیا و تقویت نهادهای مردمی، تاسیس بنیاد قرآن، تشکیل انجمن حافظان قرآن کریم، ایجاد ۳۰۰ موسسه قرآنی، آموزش ۲۶ هزار نفر در موسسات قرآنی، جشن رمضان و جشنواره دوبیتی رضوی از جمله برنامه ها است.

وی تاکید کرد: یکی از هدف گذاری های استان همدان برگزاری جشنواره کودک و نوجوان و بخش جشنواره شعر کودک و نوجوان است.

وی عنوان کرد: هنرمندان بسیاری در این حوزه فعال هستند که برگزاری این جشنواره زمینه را برای حضور و معرفی بیشتر این افراد فراهم می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان عنوان کرد: با توجه به اینکه داستان های قرآن و عترت و زندگی و سیره معصومین (ع) در قرآن تشریح شده، برگزاری چنین جشنواره ای آن هم در زمینه کودکان و نوجوان لازم بود.

عبادی افزود: همزمان با این جشنواره، نمایشگاه تصاویر برگزیده جشنواره به نمایش گذاشته شد و هشت نفر از برگزیدگان جشنواره نیز تجلیل شدند.