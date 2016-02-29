علی عباسی در گفتگو با مهر اظهار کرد: هر ساله در ایام تعطیلات آغاز سال جمعیت زیادی از شهرهای مختلف کشور به این شهرستان سفر می کنند.

وی افزود: با توجه به تنوع اقلیمی و بافت روستایی شهرستان برگزاری جشنواره بازی های بومی محلی در ۲ سال اخیر در دستور این اداره و هیئت های ورزشی همگانی و بومی محلی طالقان بوده است.

عباسی ادامه داد: برای سال جدید نیز برگزاری این جشنواره در طالقان در دستور کار قرار گرفته است و در حال بررسی روستاهای میزبان این جشنواره هستیم.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان طالقان با بیان اینکه استقبال خوبی از جشنواره نوروزی بومی محلی طالقان در سال های قبل شده است گفت: برگزاری این جشنواره بر جاذبه های این شهرستان افزوده و ما هر ساله سعی کرده ایم جشنواره نوروزی را به شکل بهتری برگزار کنیم.

وی علاقمندی روستاهای مختلف در برگزاری این جشنواره را مورد اشاره قرار داد و گفت: بازی های بومی محلی زیادی در روستاهای مختلف طالقان وجود دارد که سعی کرده ایم آنها را در جشنواره های مختلف معرفی کنیم.

عباسی تصریح کرد: خوشبختانه شهروندان تهرانی و کرجی علاقمند به حضور در این جشنواره هستند و هر ساله بر تعداد مراجعه کنندگان افزوده می شود.

وی در پایان با اشاره به همکاری دهیاران در برگزاری جشنواره بومی محلی گفت: طالقان در این بخش یک نمونه مناسب در مشارکت روستاییان محسوب می شود و می توان با تقویت این جشنواره ها جاذبه های گردشگری این شهرستان را بیش از پیش به گردشگران معرفی کرد.