به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجب‌زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این تیم اصفهانی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: ما پیش از مسابقات لیگ قهرمانان شناخت چندانی از لخویا نداشتیم و می‌دانستیم که این تیم دارای بازیکنان بسیار بزرگی بوده و این بازیکنان ملیت اروپایی دارند. این تیم یک تیم بسیار منسجم و قدرتمند به شمار می‌رود و از شرایط بسیار مناسبی بهره می‌برد.

وی با بیان اینکه دیدار فردای ما یک مسابقه بسیار دشوار به شمار می‌رود، ادامه داد: به هر حال لخویا به خوبی می‌داند که اگر مقابل ذوب‌آهن نتیجه نگیرد، شرایط این تیم بسیار دشوار می‌شود و با توجه به این موضوع، برای پیروزی به مصاف ذوب‌آهن می‌آید.

مهاجم ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه باید از همه ظرفیت‌های خود برای پیروزی در این دیدار استفاده کنیم، تصریح کرد: باید هرطور شده، این مسابقه را با موفقیت پشت سر بگذاریم و با انگیزه و با توجه به شرایط مناسب، در کنار تمرکز مناسب، بازی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نباید فکر کنیم که در این مسابقه از پیش برنده هستیم و باید با توجه به این موضوع، از همه توان خود بهره گرفته و پیروزی را ازآن خود کنیم.

رجب‌زاده افزود: امیدوار هستم که هواداران در مسابقه فردا راهی ورزشگاه فولادشهر اصفهان شوند و کاری کنند که ما با انگیزه، عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش بگذاریم.