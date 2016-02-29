به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجبزاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به شرایط این تیم اصفهانی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: ما پیش از مسابقات لیگ قهرمانان شناخت چندانی از لخویا نداشتیم و میدانستیم که این تیم دارای بازیکنان بسیار بزرگی بوده و این بازیکنان ملیت اروپایی دارند. این تیم یک تیم بسیار منسجم و قدرتمند به شمار میرود و از شرایط بسیار مناسبی بهره میبرد.
وی با بیان اینکه دیدار فردای ما یک مسابقه بسیار دشوار به شمار میرود، ادامه داد: به هر حال لخویا به خوبی میداند که اگر مقابل ذوبآهن نتیجه نگیرد، شرایط این تیم بسیار دشوار میشود و با توجه به این موضوع، برای پیروزی به مصاف ذوبآهن میآید.
مهاجم ذوبآهن اصفهان با بیان اینکه باید از همه ظرفیتهای خود برای پیروزی در این دیدار استفاده کنیم، تصریح کرد: باید هرطور شده، این مسابقه را با موفقیت پشت سر بگذاریم و با انگیزه و با توجه به شرایط مناسب، در کنار تمرکز مناسب، بازی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: نباید فکر کنیم که در این مسابقه از پیش برنده هستیم و باید با توجه به این موضوع، از همه توان خود بهره گرفته و پیروزی را ازآن خود کنیم.
رجبزاده افزود: امیدوار هستم که هواداران در مسابقه فردا راهی ورزشگاه فولادشهر اصفهان شوند و کاری کنند که ما با انگیزه، عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش بگذاریم.
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