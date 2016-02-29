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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۲۵

مهدی رجب‌زاده:

لخویا برای پیروزی به مصاف ذوب‌آهن می‌آید/ با انگیزه بازی می‌کنیم

لخویا برای پیروزی به مصاف ذوب‌آهن می‌آید/ با انگیزه بازی می‌کنیم

اصفهان – مهاجم تیم فوتبال ذوب‌آهن گفت: تیم فوتبال لخویای قطر در بازی روز سه‌شنبه خود برای پیروزی به مصاف ذوب‌آهن می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجب‌زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این تیم اصفهانی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: ما پیش از مسابقات لیگ قهرمانان شناخت چندانی از لخویا نداشتیم و می‌دانستیم که این تیم دارای بازیکنان بسیار بزرگی بوده و این بازیکنان ملیت اروپایی دارند. این تیم یک تیم بسیار منسجم و قدرتمند به شمار می‌رود و از شرایط بسیار مناسبی بهره می‌برد.

وی با بیان اینکه دیدار فردای ما یک مسابقه بسیار دشوار به شمار می‌رود، ادامه داد: به هر حال لخویا به خوبی می‌داند که اگر مقابل ذوب‌آهن نتیجه نگیرد، شرایط این تیم بسیار دشوار می‌شود و با توجه به این موضوع، برای پیروزی به مصاف ذوب‌آهن می‌آید.

مهاجم ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه باید از همه ظرفیت‌های خود برای پیروزی در این دیدار استفاده کنیم، تصریح کرد: باید هرطور شده، این مسابقه را با موفقیت پشت سر بگذاریم و با انگیزه و با توجه به شرایط مناسب، در کنار تمرکز مناسب، بازی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نباید فکر کنیم که در این مسابقه از پیش برنده هستیم و باید با توجه به این موضوع، از همه توان خود بهره گرفته و پیروزی را ازآن خود کنیم.

رجب‌زاده افزود: امیدوار هستم که هواداران در مسابقه فردا راهی ورزشگاه فولادشهر اصفهان شوند و کاری کنند که ما با انگیزه، عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش بگذاریم.

کد مطلب 3569375

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