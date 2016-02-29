قادر تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ارتقا کمی و کیفی خدمات ارائه شده نیازمند بررسی اقدامات سالهای قبل است، تصریح کرد: در همین راستا در اولین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر مصوب شد آسیبشناسی جامعی از خدمات ارائه شده در سالهای گذشته اجرا شود.
وی افزود: به دلیل اینکه بیش از ۲۰ دستگاه عضو این ستاد هستند، مقرر شده است هریک از دستگاه های اجرایی نتیجه آسیبشناسی خود را به دبیرخانه ستاد ارسال کند و در جلسه آتی ستاد نسبت به طرح و جمع بندی آن اقدام شود.
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان خدمات گردشگری را یکی از حساس ترین و ظریف ترین خدمات دانست و تاکید کرد: در این راستا ضروری است به نیاز مخاطب و مشتری دریافت کننده خدمت قویا توجه شود.
تقی زاده تاکید کرد: نتایج آسیبشناسی ها می تواند در خدمات ارائه شده سال جاری مورد استفاده قرار گرفته و دستگاه های متولی نسبت به اصلاح ضعف ها و کمبودها اقدام کنند.
وی زمان آغاز به کار ستاد اجرایی خدمات سفر را از ۲۷ اسفند ماه عنوان و تاکید کرد: به مانند سالهای قبل در نوروز امسال نیز نگارخانه خطایی به عنوان محل استقرار ستاد مرکزی استان انتخاب شده است.
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