۷ روستای شوش ۵ روز است آب ندارد/ ۶ هزار نفر درگیر بی آبی

سید رحیم احمدی دهیار روستای سید خشان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از روز پنج شنبه گذشته تاکنون آب روستاهایمان قطع شده است و در بلا تکلیفی به سر می بریم.

وی افزود: از همان روز این موضوع را با مسئولان مختلف شهرستان در میان گذاشتیم که تا کنون به هیج نتیجه ای نرسیدیم.

احمدی یادآور شد: هم اکنون روستاهای سید خلف، سید خشان، میان آب، غزی، رحیمه، علی ضغیر و سید بافقر آب لوله کشی آنها قطع است.

دهیار روستای سید خشان گفت: مجموعه روستاهایی که دچار مشکل کم آبی و بی آبی شدند حدود ۶ هزار نفر جمعیت دارند. از روز اول که آب دچار نوسان شد با اداراه آبفار تماس گرفتیم و امروز نیز مشکل را با بخشدار در میان گذاشتیم.

احمدی توضیح داد: مسئولان می گویند مشکل در شکستگی مسیر لوله ها در نزدیکی روستای خماط بود. پس از ترمیم شکستگی لوله، شکستگی های دیگری نیز در روستاهای سید خشان و سید خلف پیش آمده که باز دچار نوسان آب شدیم. هم اکنون می گویند مشکل در برق مسیر آبرسانی است و همچنان منتظریم این مشکل حل شود.