امیر تاجیک مدیر شبکه مستند درباره تغییرات گرافیکی در این شبکه تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: قرار است در روز ۲۶ اسفند که این شبکه وارد پنجمین سال فعالیت خود می شود از لوگوی جدید و پکیج گرافیکی این شبکه رونمایی کنیم. تا الان همه امور مربوط به این مهم انجام شده و ما بعد از این روز خاص مشاهده می کنیم که کل خصوصیات بصری روی آنتن تغییر خواهد کرد.

وی افزود: امیدواریم همزمان بتوانیم پخش اچ دی را هم آغاز کنیم. در اچ دی شدن دو بحث تولید و پخش داریم که در بحث اول از ابتدای سال ۹۳ در دوره ریاست رضا پورحسین تولیدات اچ دی شروع شده بود ولی در حوزه پخش مشکل داشتیم و از این رو تمام پیگیری های سال جاری بر سر این بخش بود که بتوانیم در پخش نیز کیفیت اچ دی را روی آنتن به نمایش بگذاریم.

تاجیک در پایان اظهار کرد: بحث پخش از تولید پیچیده تر است ولی به هرحال این اتفاق باید هرچه زودتر رخ دهد چون در حال حاضر همه شبکه های دنیا روی 4k کار می کنند اما ما هنوز در اچ دی کردن مشکل داریم. نکته ای که البته نباید از آن غافل بمانیم اینکه همزمان با اچ دی شدن، پخش اس دی را از دست نمی دهیم و اینگونه نیست که به خاطر فرمت اچ دی فقط برخی مناطق بتوانند از این شبکه استفاده کنند.