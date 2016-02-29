کسری بودجه ۹۰ میلیارد دلاری عربستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «البوابه»، بانک «اچ اس بی سی» اعلام کرد: با طولانی شدن دوره کاهش بهای جهانی قیمت نفت و روند نزولی درآمد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، کویت، امارات، قطر، بحرین و عمان)، بدهی آنها در سال جاری و آینده میلادی به ۹۴ میلیارد دلار می رسد که نشان از ناتوانی در بازپرداخت بدهی این کشورها را به دنبال خواهد داشت.

همچنین روند نزولی قیمت نفت در بعضی از این کشورها موجب کاهش حجم نقدینگی و رتبه بندی اعتباری مشتریان شده است. انتظار می رود روند افزایشی بدهی کشورهای عربی تا سال ۲۰۲۰ میلادی ادامه داشته باشد و امارات متحده به عنوان بزرگترین بدهکار عربی شود.

برآورد می شود تا سال ۲۰۲۰ میلادی میزان بازپرداخت وام‌های سندیکایی و اوراق قرضه به حدود ۶۱۰ میلیارد دلار برسد که از این مقدار ۹۴ میلیارد دلار برای بازپرداخت بدهی های سال جاری و آینده میلادی خواهد بود.

در همین حال، بانک «اچ اس بی سی» برآورد کرد، کشورهای عربی صادرکننده انرژی در سال جاری و آینده میلادی به ترتیب با ۲۶۰ میلیارد دلار و ۱۳۵ میلیارد دلار کسری بودجه و حساب جاری روبرو خواهند شد که معادل ۸.۷ درصد و ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها خواهد بود.

این در حالی است که کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت با کسری بودجه مواجه شده اند و پیش بینی می شود که کسری بودجه عربستان سعودی در سال جاری میلادی تقریبا ۹۰ میلیارد دلار و امارات بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار باشد.

از مجموع بدهی های کشورهای عربی، ۲۲ درصد آن مربوط به موسسات مالی است و صندوق‌های ذخایر ارزی و شرکت های انرژی هر کدام ۱۹ درصد از بدهی‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.