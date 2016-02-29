به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از آلبوم «عکس زمستونی تهران» به خوانندگی کامران تفتی دوشنبه دهم اسفندماه با حضور دست اندرکاران تولید این اثر برگزار شد.

آیدا مصباحی تهیه کننده این آلبوم در ابتدای نشست گفت: این کار در وهله اول به خاطر حس و حال خوبی که بین اعضای گروه وجود داشت، منتشر شد چرا که ما از همان ابتدا دوست داشتیم برای آنکه حالمان خوب باشد به جمع کردن یک آلبوم موسیقایی همت کنیم، وگرنه بنده یک روزنامه نگارم و تا انتها نیز روزنامه نگار باقی می مانم.

وی افزود: قبل از تشکیل این آلبوم، با ترانه های حسین غیاثی آشنا بودم و همراه با میثم یوسفی آنها را اتود می زدیم گویی اینکه آنها را در آب نمک نگه داشته ایم. به هر ترتیب بعد از مدتی تصمیم گرفتم با استفاده از این ترانه ها کارهایی را انجام دهم و علی رغم اینکه این دوستان فعلاً نمی خواستند از ترانه ها استفاده موسیقایی شود، اما من به آنها زور گفتم و مجبورشان کردم که از این ترانه ها برای ساخت یک آلبوم استفاده کنند. در عین حال از مدت‌ها قبل نیز می دانستم که صدای کامران تفتی ویژگی های خاصی دارد که می توان روی آن کارهای بیشتری انجام داد در نتیجه در یک جمع دوستانه دور هم جمع شدیم و آلبوم «عکس زمستونی تهران» را منتشر کردیم. در این مدت با ترس بسیار زیادی وارد مرحله تولید کار شدیم چون طی سال های اخیر حضور بازیگران مطرح در عرصه های خوانندگی از سوی منتقدان فیدبک خوبی نداشت اما این ریسک را انجام دادیم و بسیار خوشحالیم که در این مدت کامران تفتی به گونه ای در خدمت اثر بود که اصلاً احساس نمی کردیم که با یک بازیگر در ارتباط هستیم.

کامران تفتی نیز با ابراز خرسندی از انتشار اولین آلبوم موسیقایی خود گفت: بخش اعظمی از کار مدیون محبت دوستان و هنرمندانی است که من را در تهیه و تولید این اثر کمک کردند. آنها در این مدت به قدری حرفه ای عمل کردند که باعث شد من تا نهایت تلاشم کاری کنم که آلبوم از فضای بازیگری ام به دور باشد. ‌ من در این آلبوم تلاش کردم که کاراکتر خوانندگی ام نسبت به فعالیت در حوزه بازیگری متفاوت باشد و در عین حال به گونه ای باشد که برآمده از دل و احساسم آثار به مخاطب ارائه شود و به طور حتم اگر همراهی آیدا مصباحی، بهنام جلیلیان و میثم یوسفی نبود این آلبوم نیز وجود نداشت.

این بازیگر سینما و تلویزیون تصریح کرد: من معتقدم این آلبوم به دلیل کارهای زیادی که به لحاظ کیفی روی آن انجام شده، با مارکت موسیقی کشورمان فاصله دارد و بسیار خوشحالم که در این مدت با اضافه شدن علی اوجی به کار، این قایق که یک پاروی آن کم بود با سربلندی به مقصد نهایی برسد. من بر این باورم که آلبوم «عکس زمستونی تهران» فارغ از حضور من در عرصه بازیگری می تواند مورد توجه قرار گیرد.

میثم یوسفی از اعضای گروه اجرایی این آلبوم نیز در این نشست گفت: این اولین آلبومی است که همه ایده آل هایم در آن رعایت شده چرا که همه ما به هم کمک کردیم تا تولید آلبوم در بهترین شرایط ممکن به مخاطبان عرضه شود و امیدوارم تفکرگرایی و جدی گرفتن مخاطب در آلبوم های تولید شده حوزه موسیقی پاپ بیشتر شود.

وی افزود: حال ما از تولید این آلبوم خوب است، اما بی صبرانه منتظر نقدها و نظرات منتقدان و مخاطبانی هستیم که این آلبوم را از امروز می شنوند.

بهنام جلیلیان طراح آلبوم «عکس زمستونی تهران» نیز با اشاره به تلاش گروه در تولید یک اثر با کیفیت موسیقایی گفت: یکی از امتیازهای آلبوم این است که توانستیم با حفظ جایگاه بازیگری کامران آن را تولید کنیم. گرچه خیلی ها بر این باورند که ورود بازیگران به عرصه خوانندگی عیب بزرگی است، اما من دوست دارم به جنبه مثبت ماجرا نگاه کنم و بگویم که در این مدت هر آنچه که من به لحاظ حسی از کامران تفتی می خواستم، به درستی انجام می داد بنابراین نه تنها این حضور را یک عیب نمی دانم بلکه بر این باورم که آلبوم یاد شده، تجربه بسیار موفقی است و در یک جمله این آلبوم یک آلبوم محترم است که در هر یک از قطعات آن می توانیم با روحیات متفاوت خواننده آشنا شویم.

حسین غیاثی یکی از ترانه سرایان این آلبوم هم توضیح داد: بدون هیچ تعارفی، این آلبوم نتیجه اعتماد اعضا به یکدیگر و درایت خانم مصباحی به عنوان تهیه کننده است. ترانه های منتشر شده در این آلبوم، قطعاتی بودند که در همه این سال ها همراه ما بودند ولی اتفاقی نیفتاده بود که فضایی برای انتشار داشته باشند. خوشبختانه بنده از تمام قطعات منتشر شده راضی ام و هر بار که آنها را می شنوم احساس می کنم با جان و دل در خدمت ملودی اثر هستند و مطمئنم همانگونه که کار برای ما بازخورد خوبی داشت، برای مخاطب نیز بازخورد خوبی خواهد داشت.

علی اوجی مجری طرح آلبوم موسیقی «عکس زمستونی تهران» نیز در بخش پایانی این نشست گفت: آلبومی که امروز در مراسم رونمایی آن حضور داریم، آلبوم قابل دفاعی است و من می توانم بگویم کامران تفتی یک استعداد در موسیقی ماست و هر کسی غیر از این بگوید، به اعتقاد من چیزی درباره کامران تفتی نمی داند. بهنام جلیلیان به عنوان طراح موسیقی آلبوم نیز موسیقی بسیار خوبی را به مخاطب ارائه داده و من تصور می کنم که در آینده نام او را بیشتر می شنویم. به هر ترتیب بنده فکر می کنم راه کامران تفتی در موسیقی راه دشواری است چرا که اگر او در آینده کار ضعیف تری از این آلبوم بسیار خوب را به مخاطب ارائه دهد، سقوط وحشتناکی خواهد داشت.

وی بیان کرد: موسیقی ایران به شدت از نبود تهیه کننده رنج می برد و همین باعث می شود که آثار خوبی در حوزه موسیقی پاپ تولید نشود.

محمدعلی بهمنی، علی ضیاء، شاهرخ تویسرکانی، افشین مقدم، یغما گلرویی، کاوه آفاق، سید محمد حسین تفرشی، علیرضا میرآقا، نیما مسیحا، شبنم فرشادجو، سامان مقدم، علی قربان زاده، حجت اشرف زاده و تعدادی دیگر از هنرمندان در این مراسم به عنوان مهمان ویژه حضور داشتند.