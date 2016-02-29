تصمیم خاصی نگرفتیم/ برانکو در برنامه بلند مدت پرسپولیس قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر طاهری پس از نشست امروز با اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ در مورد موارد مطرح شده در این نشست گفت: بیشتر در مورد مسائل فوتبال با یکدیگر مشورت کردیم که ببینیم برای آینده باید چه کنیم. با این حال در حال بررسی موارد مختلف هستیم و هنوز تصمیم خاصی نگرفته ایم.

وی در مورد تغییر در روال بلیت فروشی به تماشاگران گفت: در حال تنطیم بیانیه ای هستیم که شرایط حضور تماشاگران در ورزشگاه را اعلام کنیم. ما به دنبال این هستیم که هر روز خدمت جدیدی به هواداران داشته باشیم.

طاهری در مورد تمدید قرارداد برانکو نیز گفت: ما بارها اعلام کرده ایم که برنامه های ما برای باشگاه پرسپولیس بلند مدت است که طبیعتا آقای برانکو در این برنامه ها نقش مهم و موثری دارد. طبیعتا همه مربیان و سرمربی ها برای خودشان برنامه دارند و ممکن است که دنبال برخی بازیکنان نیز باشند.

وی در مورد بدهی های خارجی به مربیان و بازیکنان گفت: تعداد این شکایت ها و نامه ها زیاد است و هر روز دارد به باشگاه می رسد. فردا در نشست خبری به این موضوع ها خواهیم پرداخت.

طاهری در مورد دیدار پرسپولیس با تراکتورسازی نیز گفت: بنده پیشنهاد دادم که برای هواداران تراکتورسازی 10 درصد و کمی هم بیشتر در نظر بگیرند. حالا اگر انها به ورزشگاه آمدند که در جایگاه خودشان قرار می گیرند و اگر نیامدند هواداران پرسپولیس جایشان را پر می کنند.

علی اکبر طاهری بازهم اعتصاب بازیکنان پرسپولیس را رد کرد و گفت: قبلا در این مورد صحبت کرده ام. موضوع اعتصاب نبود و بازیکنان مشکلاتی داشتند که امدند باشگاه و در مورد آن صحبت کردیم و همه چیز حل شد.

طاهری در مورد اختلافش با امیر عابدینی گفت: بنده به هیچ عنوان با ایشان و یا شخص دیگری اختلاف ندارم و با همه خوب هستیم. ممکن است در مورد برخی نظرات با یکدیگر اختلاف داشته باشیم که این هم طبیعی است و جلسات را برای همین برگزار می کنیم که این اختلاف نظرها از بین برود.