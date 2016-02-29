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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۰۱

استاندار کیونجی کره جنوبی:

ساخت خودروی برقی با ایران را بررسی می کنیم

ساخت خودروی برقی با ایران را بررسی می کنیم

قزوین- استاندار کیونجی کره جنوبی گفت: با ظرفیت‌های خوبی که در بخش های مختلف قزوین وجود دارد آماده تبادل دانشجو و استاد و مطالعه سرمایه گذاری مشترک برای تولید خودروی برقی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی استاندار قزوین روز دوشنبه در دیدار با نام کینگ پیل استاندار گیونجی کره جنوبی که در استانداری برگزار شد برای همکاری مشترک در زمینه صنعت، گردشگری، علمی اعلام آمادگی کردند.

نام کینگ پیل در این نشست گفت: در جلسات بسیار خوبی که با اتاق بازرگانی ایران درروز گذشته داشتیم مقدمات توسعه روابط بین ایران و کره فراهم شده است و امروز می توانیم کارهای مشترکی با شما انجام دهیم.

استاندار کیونجی تصریح کرد: استان قزوین با داشتن آب و هوای خوب و مطلوب، صنعت و کشاورزی قوی و دانشگاههای شاخص ظرفیت بسیار خوبی دارد و امیدواریم در نشست های تخصصی بتوانیم به نقاط مشترک برسیم.

کینگ پیل یادآورشد: بدنبال سرمایه گذاری های مشترک با ایران و استان قزوین هستیم و در زمینه خودروهای برقی، روبات، تبادل استاد و دانشجو آماده همکاری هستیم.

وی بیان کرد: با سفر هیئت های تجاری و بازرگانی کره جنوبی به ایران بستر خوبی برای شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های ایران در استانهای مختلف از جمله قزوین فراهم شده و امیدواریم در سفرهای بازرگانی بتوانیم به طرح های مشترک برسیم.

 

استاندار کیونجی تصریح کرد: کینگ پیل در این نشست از استاندار قزوین دعوت کرد با سفر به استان کیونجی کره جنوبی با ظرفیت های صنعتی این منطقه نیز آشنا شود.

در ادامه تفاهم نامه همکاری بین استاندار قزوین و کیونجی کره جنوبی امضاء شد.

کد مطلب 3569404

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